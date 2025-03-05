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Трамп заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к мирным переговорам

© BBC 5 марта, 2025 15:35

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в обращении к обеим палатам Конгресса заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявляет о готовности к мирным переговорам. По его словам, со стороны России также поступали сигналы о готовности к миру.

«Сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: „Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы"», — сказал Трамп.

По его словам, Зеленский также заявил о готовности подписать соглашение о добыче полезных ископаемых «в любое удобное время».

Трамп сказал, что благодарен за письмо, добавив: «Одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией и получили мощные сигналы о том, что они готовы к миру».

О готовности сесть за стол переговоров Владимир Зеленский заявлял во вторник, когда комментировал перепалку с Трампом в Овальном кабинете. Он также ранее говорил, что Украина готова подписать соглашение о недрах.

«Я неустанно работаю, чтобы завершить жестокий конфликт в Украине, — заявил Трамп. — Миллионы украинцев и россиян были напрасно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, конца которому не видно. США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины».

«Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?» — спросил Трамп и снова заявил, что США потратили на поддержку Украины гораздо больше, чем Европа.

«К сожалению, Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. Подумайте об этом».

Некоторые демократы покинули зал, когда Трамп говорил об Украине.

В своем выступлении американский президент не коснулся приостановки военной помощи Киеву, о которой было объявлено накануне.

Это была первая речь Трампа в Конгрессе после возвращения в Белый дом. Это традиционное мероприятие, в котором президент подводит первые итоги первых нескольких недель своего срока. В должности Дональд Трамп провел уже 44 дня, то есть чуть более шести недель.

В 2017 году Трамп выступал с первой речью в Конгрессе ровно час, в этот раз он говорил 1 час 40 минут, его выступление стало самым длинным в истории.

«Америка вернулась», — заявил он в начале выступления.

По его словам, за несколько недель текущей администрации удалось добиться того, чего не удавалось добиться ни одной администрации за годы.

«Американскую мечту не остановить, и наша страна находится на грани возвращения, подобного которому мир никогда не видел и, возможно, никогда больше не увидит», — заявил Трамп.

Представители Демократической партии начали выражать протест и освистывать Трампа, в результате спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал всех к порядку и пригрозил удалить из зала тех, кто пытается сорвать выступление.

Когда член Палаты представителей от Демократической партии Эл Грин отказался занять свое место, Джонсон потребовал «вывести этого джентльмена из зала». После этого Трамп продолжил речь.

Она много раз прерывалась аплодисментами его сторонников-республиканцев — они аплодировали стоя, в то время как демократы со своих мест не вставали.

 Большую часть выступления Трамп посвятил внутренней политике. Он, в частности, поблагодарил бизнесмена Илона Маска и долго перечислял достижения его Департамента эффективности правительства (DOGE).

Касаясь других международных тем, Трамп снова вспомнил о Панамском канале, который обещал вернуть под контроль США.

«Моя администрация вернет Панамский канал, и мы уже начали это делать», — заявил Трамп.

Он напомнил о сделке, которая была заключена во вторник между гонконгской компанией и американским консорциумом, по которой американцы получат контроль над двумя ключевыми портами вокруг Панамского канала.

Трамп также обратился к жителям Гренландии и сказал, что если они примут решение о вхождении в состав США, он это будет только приветствовать.

Чем важна Гренландия и зачем она Трампу?

По его словам, Гренландия нужна США для обеспечения международной безопасности.

«Так или иначе мы этого добьемся», — загадочно добавил он.

Трамп заявлял о желании приобрести эту арктическую территорию еще до того, как вернулся в Белый дом. Власти Гренландии, автономной территории Дании, заявляли, что она не продается.

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