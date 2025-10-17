Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп: Третья мировая война из-за Украины не начнётся

© Deutsche Welle 17 октября, 2025 11:47

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме в четверг, 16 октября, заверил, что не позволит войне России против Украины перерасти в глобальный конфликт. "Думаю, это могло бы привести к третьей мировой войне. Но этого не произойдет", - заявил Трамп.

Причиной начала полномасштабной войны в Украине действующий американский президент назвал ошибочную политику своего предшественника Джо Байдена. "Украина была в центре внимания Путина, но он никогда не сделал бы ничего подобного (во время президентства Трампа. - Ред.). Это произошло, потому что были приняты некоторые действительно плохие решения", - заявил глава Белого дома, отметив, что, заступив на президентский пост, он обнаружил в этом вопросе "полный беспорядок".

Трамп, по его собственным словам, пытается добиться прекращения войны в Украине, "только для того, чтобы спасти души" людей. "Я делаю это не для нас. Мы отделены океаном (от Европы. - Ред.). Я делаю это также чтобы помочь Европе. Они хотят, чтобы война кончилась, но не могут этого добиться. А я могу. Я думаю, мы добьемся успеха, спасем много жизней. Это нужно сделать", - сказал президент США.

На той же пресс-конференции глава Белого дома сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште состоится, "вероятно, в течение двух недель". По его словам, госсекретарь США Марко Рубио намерен перед этим встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Участвовать в переговорах с Россией также будут вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, указал Трамп. 

Глава Белого дома указал, что отношения между Путиным и Зеленским - "ужасные", и это мешает организовать совместную встречу с ними. Трамп также заявил, что обсуждал с президентом РФ возможность поставки американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине, и что Путина "очень не обрадовала" такая перспектива.

17 октября запланирована встреча Трампа с прилетевшим в США украинским президентом Владимиром Зеленским. Ожидается, что на ней будет обсуждаться, в том числе, возможность предоставления Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, о которой президент США говорил несколькими днями ранее. Зеленский пообещал, что если Украина получит эти ракеты, то будет использовать их только против военных целей.

16 октября Трамп два часа проговорил с Путиным по телефону, после чего объявил, что два лидера договорились встретиться в Будапеште. Президент США заявил также, что в ходе разговора был достигнут "большой прогресс", и он обсудит его итоги с Зеленским 17 октября. Украинский лидер написал в Telegram: "Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках".

Обновлено: 20:30 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Онкология связана с ожирением
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Литва: он полетел
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Италия: рекорд Мелони
СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

