Трамп: Третья мировая война из-за Украины не начнётся

Причиной начала полномасштабной войны в Украине действующий американский президент назвал ошибочную политику своего предшественника Джо Байдена. "Украина была в центре внимания Путина, но он никогда не сделал бы ничего подобного (во время президентства Трампа. - Ред.). Это произошло, потому что были приняты некоторые действительно плохие решения", - заявил глава Белого дома, отметив, что, заступив на президентский пост, он обнаружил в этом вопросе "полный беспорядок".

Трамп, по его собственным словам, пытается добиться прекращения войны в Украине, "только для того, чтобы спасти души" людей. "Я делаю это не для нас. Мы отделены океаном (от Европы. - Ред.). Я делаю это также чтобы помочь Европе. Они хотят, чтобы война кончилась, но не могут этого добиться. А я могу. Я думаю, мы добьемся успеха, спасем много жизней. Это нужно сделать", - сказал президент США.

На той же пресс-конференции глава Белого дома сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште состоится, "вероятно, в течение двух недель". По его словам, госсекретарь США Марко Рубио намерен перед этим встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Участвовать в переговорах с Россией также будут вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, указал Трамп.

Глава Белого дома указал, что отношения между Путиным и Зеленским - "ужасные", и это мешает организовать совместную встречу с ними. Трамп также заявил, что обсуждал с президентом РФ возможность поставки американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине, и что Путина "очень не обрадовала" такая перспектива.

17 октября запланирована встреча Трампа с прилетевшим в США украинским президентом Владимиром Зеленским. Ожидается, что на ней будет обсуждаться, в том числе, возможность предоставления Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, о которой президент США говорил несколькими днями ранее. Зеленский пообещал, что если Украина получит эти ракеты, то будет использовать их только против военных целей.

16 октября Трамп два часа проговорил с Путиным по телефону, после чего объявил, что два лидера договорились встретиться в Будапеште. Президент США заявил также, что в ходе разговора был достигнут "большой прогресс", и он обсудит его итоги с Зеленским 17 октября. Украинский лидер написал в Telegram: "Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках".