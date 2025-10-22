Трагедия в Гризинькалнсе: убил подругу и покончил с собой

Когда оперативные службы прибыли на место, в квартире второго этажа было разбито окно, через которое спасатели проникли внутрь. В одной из комнат нашли тела 31-летней женщины и 39-летнего мужчины.

По данным полиции, на теле женщины были следы побоев, у мужчины было обнаружено огнестрельное ранение.

Следствие установило, что между ними произошёл конфликт. Мужчина нанёс женщине несколько ударов, в результате которых наступила смерть, после чего совершил самоубийство из незарегистрированного оружия. Оба ранее находились в поле зрения полиции.

Соседи рассказали, что стрельбу никто не слышал. Женщину с сыном видели часто, но мужчину местные почти не знали. Второй ребёнок погибшей жил у бабушки.

Как сообщили журналисты портала nra.lv со ссылкой на друзей погибшей, женщина несколько лет жила с мужчиной, страдавшим от депрессии. Он не был отцом её детей.

«Он часто говорил о самоубийстве. Их отношения были тяжёлыми — то расходились, то снова сходились», — рассказали знакомые.

По словам друзей, женщина долго боролась за право воспитывать своих детей и стремилась вернуть их домой.

«Все её мечты были о жизни под одной крышей с сыновьями. Было много конфликтов — с близкими, с опекой, с собой. Она знала, что такое зависимость, знала, каково это, когда тебе не верят. Нашла поддержку в лютеранской общине. Он был в тяжёлой депрессии, а она старалась сделать всё, чтобы помочь», — цитирует знакомых женщины портал nra.lv.



В одном из последних сообщений женщина писала:

«Честно скажу — я, наверное, впервые в жизни счастлива. По крайней мере, в отношениях. Даже если меня пытаются ограничивать, я понимаю: это нужно для моего роста. Меня любят и обо мне заботятся.»

Полиция подтвердила, что трагедия произошла в пятницу, 17 октября. Следствие продолжается, назначены экспертизы.