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Торгуют и в Латвии и на оккупированных РФ территорией: скандал вокруг сети «Mere»

© LETA 22 июля, 2025 11:23

Новости Латвии

В мае этого года Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов "Mere", связанной с российским капиталом. В последнее время эта тема стала актуальной и в соседней Литве.

В Латвии депутаты от Национального объединения выступали за включение в санкционный список компании "Latprodukti", управляющей сетью "Mere", и её владельцев - граждан России.

В Нацобъединении считают, что активное расширение сети в Евросоюзе свидетельствует о возможной поддержке или, по крайней мере, молчаливом согласии со стороны российских властей.

"Это может свидетельствовать о намерении обеспечить дополнительные финансовые поступления в российский государственный бюджет и таким образом косвенно поддержать агрессию против Украины", - считают во фракции.

В июне предложение депутатов Нацобъединения вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Комментаторы высмеяли это заявление и посоветовали объявить агентами Кремля и людей, совершающих покупки в "Mere". Скорее всего, они не агенты Кремля, но, совершая покупки, косвенно помогают финансировать российский военно-промышленный комплекс для продолжения войны в Украине.

Братья Шнайдер, контролирующие сеть магазинов "Mere", включены в украинский санкционный список в связи с деятельностью на оккупированных Россией территориях Украины.

Основанная в России розничная сеть "Светофор" известна в Европе под брендом "Mere". В настоящее время сеть включает более 2000 магазинов в России, Беларуси и Казахстане (под брендом "Светофор"), а также в Латвии, Литве, Германии, Испании, Сербии, Румынии, Греции и, до апреля прошлого года, также в Польше (под брендом "MyPrice").

Национальное объединение призвало министра иностранных дел Байбу Браже внести в Кабинет министров предложение о введении санкций в отношении сети магазинов и её владельцев. Однако парламентское большинство не поддержало ни рассмотрение этой инициативы на заседании, ни её передачу в комиссию по народному хозяйству.

В одном случае 17 депутатов проголосовали "за", 21 - "против", а 43 воздержались, во втором - 18, 17 и 46 соответственно.

Согласно регламенту Сейма, воздержавшиеся фактически засчитываются как голоса "против". Журналисты  связались со Службой финансовой разведки (СФД), которая указала, что не принимает решений о применении санкций к конкретным лицам или включении их в санкционные списки.

"Что касается международных санкций, то такие решения принимают ООН и/или институты ЕС", - ответила представитель СФД Зане Берица. СФД также заявила, что "Mere" может легально работать в Латвии, поскольку законы других стран, в том числе введенные санкции, на территории Латвии не действуют.

"В настоящее время в отношении владельцев сети магазинов не действуют санкции ООН, ЕС или Латвии, которые необходимо соблюдать и применять в Латвии", - указывает СФД.

(Tvnet.lv)
 

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