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250 евро в месяц на человека: российским пенсионерам присвоен статус малоимущих в Риге

Редакция PRESS 22 июля, 2025 17:52

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LETA

По расчетам агентства LETA, на пособия российским пенсионерам в Риге ежемесячно израсходуется около 30 000 евро — такие данные основаны на информации, предоставленной Рижской думой. Как известно, российским пенсионерам не выплачиваются пенсии от соседнего государства, поэтому самоуправление предоставило им социальную помощь.

Всего помощь оказана 124 пенсионерам. По данным самоуправления, в среднем на одного пенсионера приходилось около 250 евро в виде пособий, что в сумме составляет примерно 30 000 евро.

Этим пенсионерам был присвоен статус малоимущих или нуждающихся лиц, они получали пособие для обеспечения гарантированного минимального уровня, жилищное пособие, а некоторые — и помощь на медицинские нужды.

Учитывая, что в этом году на пособия запланировано 34,7 миллиона евро, указанные расходы не окажут значительного влияния на общий бюджет, предусмотренный для социальной поддержки. Как пояснили в самоуправлении, на данный момент по этой бюджетной программе израсходовано меньше, чем планировалось, и выплата пособий этим пенсионерам не вызывает затруднений. Однако если число таких пенсионеров резко возрастёт, ситуация будет пересмотрена.

Ранее агентство LETA сообщало, что сегодня правительство обсуждало вопрос о выплатах российских пенсий в Латвии за первую половину этого года. Необходимое финансирование от России до сих пор полностью не поступило.

Информационный отчёт, подготовленный Министерством благосостояния, был рассмотрен в закрытой части заседания и имеет ограниченный доступ.

Государственное агентство социального страхования (VSAA) выплачивает российские пенсии лицам, проживающим в Латвии, которым пенсия назначена в соответствии с соглашением между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной защиты.

Это соглашение действует с 19 января 2011 года. По данным VSAA, в четвёртом квартале прошлого года российские пенсии через VSAA получали около 9700 человек, общая сумма выплат составила примерно 3,5 миллиона евро.

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