250 евро в месяц на человека: российским пенсионерам присвоен статус малоимущих в Риге

Всего помощь оказана 124 пенсионерам. По данным самоуправления, в среднем на одного пенсионера приходилось около 250 евро в виде пособий, что в сумме составляет примерно 30 000 евро.

Этим пенсионерам был присвоен статус малоимущих или нуждающихся лиц, они получали пособие для обеспечения гарантированного минимального уровня, жилищное пособие, а некоторые — и помощь на медицинские нужды.

Учитывая, что в этом году на пособия запланировано 34,7 миллиона евро, указанные расходы не окажут значительного влияния на общий бюджет, предусмотренный для социальной поддержки. Как пояснили в самоуправлении, на данный момент по этой бюджетной программе израсходовано меньше, чем планировалось, и выплата пособий этим пенсионерам не вызывает затруднений. Однако если число таких пенсионеров резко возрастёт, ситуация будет пересмотрена.

Ранее агентство LETA сообщало, что сегодня правительство обсуждало вопрос о выплатах российских пенсий в Латвии за первую половину этого года. Необходимое финансирование от России до сих пор полностью не поступило.

Информационный отчёт, подготовленный Министерством благосостояния, был рассмотрен в закрытой части заседания и имеет ограниченный доступ.

Государственное агентство социального страхования (VSAA) выплачивает российские пенсии лицам, проживающим в Латвии, которым пенсия назначена в соответствии с соглашением между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной защиты.

Это соглашение действует с 19 января 2011 года. По данным VSAA, в четвёртом квартале прошлого года российские пенсии через VSAA получали около 9700 человек, общая сумма выплат составила примерно 3,5 миллиона евро.