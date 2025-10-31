Только что вернулся из сервиса… Водитель BMW потерял контроль над автомобилем и врезался в дерево

За кучей листьев, дорожными выбоинами и упавшим деревом остановился BMW с помятым боком. Он перевернулся на дороге и оказался на лугу. К счастью, когда водитель потерял управление, поблизости не было других автомобилей.

Александр, водитель BMW: "Не знаю, она развернулась и вильнула. [ДП: Ты ехал быстро?] Нет, всё нормально. Не знаю, полиция проверила уровень алкоголя и всё остальное. Вот так всё и оказалось. [ДП: Ты в порядке?] Вроде да, видишь, всё вроде нормально. Вчера только масло поменял, аккумулятор новый поставил. Забрал из сервиса».

Теперь автомобиль придется снова отдать в ремонт, так как он уже некоторое время находится в собственности семьи, и расставаться с ним пока не хочется.

Водитель рассказывает: «Отец купил мне эту машину десять лет назад. Если её можно починить, то, конечно, починим. [ДП: Хорошая машина?] Ну, никто не жаловался, да, она ездила. Ну, если это можно сделать, то мы её починим».

Пока Александру придется наблюдать, как его машину увозит с места аварии эвакуатор, поскольку после ДТП он не сможет ею управлять, по крайней мере сейчас.