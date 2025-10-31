Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За предательство придётся ответить: Силиня сравнила СЗК с неверным мужем

Редакция PRESS 31 октября, 2025 13:55

Важно 0 комментариев

LETA

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое единство») заявила, что Союз зеленых и крестьян (СЗК, ZZS) должен ответить за «обман коалиционных партнёров и общества» после того, как депутаты партии поддержали выход страны из Стамбульской конвенции.

«Да, я разочарована своими коалиционными партнёрами. Да, они нарушили своё обещание — мне, коалиции, обществу и теперь уже международному сообществу. И им придётся за это ответить», — сказала Силиня журналистам после заседания правительства и Совета иностранных инвесторов в Латвии (FICIL).

На вопрос о том, как им придётся за это ответить, Силиня пояснила, что в ближайшие дни в «Новом единстве» ожидаются внутренние консультации. «И я сообщу вам, как они за это ответят», — сказала Силиня.

Премьер отметила, что вопрос о конвенции «некоторые политики положили на стол», чтобы расколоть общество и отвлечь внимание от экономики.

Своих партнёров по коалиции Силиня сравнила с неверным супругом, по её словам СЗК уже зимой как-то сходили "налево": «И вопрос в том, как долго жена это выдержит. Это как насилие — вопрос в том, как долго она будет молчать? Она не будет молчать», — сказала Силиня.

По словам главы FICIL Рейнхольда Шнейдера, иностранные инвесторы встревожены последними событиями в Сейме и тем, как решение о выходе из конвенции может повлиять на репутацию Латвии.

Напомним, накануне Сейм принял закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции, направленной против насилия в отношении женщин и домашнего насилия.
Законопроект внесла оппозиционная партия «Латвия на первом месте» (LPV), его поддержали также Нацблок, Объединённый список, «Стабильности!» и СЗК. Против выступили «Новое единство» и «Прогрессивные».

Противники решения, включая организацию «Центр Марта», направили президенту Эдгару Ринкевичу письмо с просьбой вернуть законопроект на повторное рассмотрение. По их мнению, отказ от конвенции нанесёт удар по защите женщин и подорвёт международный имидж Латвии.

«Если у русскоязычных острые разговоры и происходят, то на кухнях»: Домбурс

Важно 14:54

Важно 0 комментариев

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Важно 14:52

Важно 0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

«Мы не позволим отвернуться»: в Риге объявлено о новой массовой акции протеста

Выбор редакции 14:44

Выбор редакции 0 комментариев

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

Возвращение денег за OIK: у бывшего политика Зариньша плохие новости

Важно 14:43

Важно 0 комментариев

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Циклон над Латвией: прощальные дожди и сильный ветер

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Стамбульская конвенция меня добила: Кулбергс объяснил свое неучастие в голосвании

Важно 14:29

Важно 0 комментариев

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Кладовая солнца, или Болотный репортаж

Для настроения 14:13

Для настроения 0 комментариев

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

