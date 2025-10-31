За предательство придётся ответить: Силиня сравнила СЗК с неверным мужем

«Да, я разочарована своими коалиционными партнёрами. Да, они нарушили своё обещание — мне, коалиции, обществу и теперь уже международному сообществу. И им придётся за это ответить», — сказала Силиня журналистам после заседания правительства и Совета иностранных инвесторов в Латвии (FICIL).

На вопрос о том, как им придётся за это ответить, Силиня пояснила, что в ближайшие дни в «Новом единстве» ожидаются внутренние консультации. «И я сообщу вам, как они за это ответят», — сказала Силиня.

Премьер отметила, что вопрос о конвенции «некоторые политики положили на стол», чтобы расколоть общество и отвлечь внимание от экономики.

Своих партнёров по коалиции Силиня сравнила с неверным супругом, по её словам СЗК уже зимой как-то сходили "налево": «И вопрос в том, как долго жена это выдержит. Это как насилие — вопрос в том, как долго она будет молчать? Она не будет молчать», — сказала Силиня.

По словам главы FICIL Рейнхольда Шнейдера, иностранные инвесторы встревожены последними событиями в Сейме и тем, как решение о выходе из конвенции может повлиять на репутацию Латвии.

Напомним, накануне Сейм принял закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции, направленной против насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Законопроект внесла оппозиционная партия «Латвия на первом месте» (LPV), его поддержали также Нацблок, Объединённый список, «Стабильности!» и СЗК. Против выступили «Новое единство» и «Прогрессивные».

Противники решения, включая организацию «Центр Марта», направили президенту Эдгару Ринкевичу письмо с просьбой вернуть законопроект на повторное рассмотрение. По их мнению, отказ от конвенции нанесёт удар по защите женщин и подорвёт международный имидж Латвии.