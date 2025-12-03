Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Светлана Чулкова рассказала ООН о положении русских в Латвии

Стабильности! Редакция PRESS 3 декабря, 2025 14:32

Стабильности!

Депутат Сейма от партии «Стабильности!» Светлана Чулкова выступила в Женеве на Форуме ООН, посвящённом вопросам прав национальных меньшинств. Ей предоставили слово, чтобы рассказать международному сообществу, как сегодня живут русскоязычные жители Латвии и что происходит с их языковыми правами.

Форум по вопросам меньшинств — это международная площадка для диалога и сотрудничества, где обсуждают лучшие практики защиты национальных, этнических, религиозных и языковых меньшинств. Его цель — выполнение Декларации ООН о правах представителей таких общин и поиск решений возникающих проблем по всему миру.

В своём выступлении Чулкова обозначила главное:

«Мы — русские Латвии. Нас — почти треть населения страны.
Мы любим Латвию, являемся частью её истории и будущего.
Среди нас — врачи, учителя, спасатели, предприниматели, полицейские.
Мы свободно владеем латышским, и мы хотим жить в мире и достоинстве».

Однако, как подчеркнула депутат, в последние годы в Латвии были приняты решения, которые значительно ограничили использование русского языка:

  1. В Сейм внесена декларация о вытеснении русского языка из общественных сфер;
  2. Закрыты русские школы;
  3. Ученикам и педагогам запрещено общаться по-русски даже друг с другом;
  4. Под давлением оказываются русскоязычные СМИ;
  5. Русский язык исчезает из банкоматов и банковских сервисов;
  6. Русский запрещён в госучреждениях;
  7. Для русской прессы введены дополнительные налоги.

Отдельно Чулкова остановилась на уголовном преследовании лидера «Стабильности!» Алексея Росликова. Он может оказаться на скамье подсудимых за слова:

«Русский язык — это наш язык».

По её словам, обвинения в «сотрудничестве с Россией» и «разжигании розни» являются абсурдными и направлены лишь на то, чтобы заставить людей молчать.

«Язык — не преступление.
Страна — это люди.
Любовь к Родине не определяется языком.
Русские Латвии имеют право говорить на своём языке и жить у себя дома»,
— заявила Чулкова, поблагодарив тех, кто продолжает защищать права национальных меньшинств.

