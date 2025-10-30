Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Октября Завтра: Adina, Nadina, Ulla
Доступность

Светлана Чулкова: «Это не бюджет, а приговор»

Редакция PRESS 30 октября, 2025 14:10

Стабильности! 0 комментариев

Почему проект бюджета Латвии на 2026 год — это диагноз для страны

Каждый год власти торжественно обещают «ответственный и сбалансированный» бюджет. Но за этими словами скрывается обнищание медицины, образования и людей.
Бюджет-2026 — не план развития, а документ, из которого следует: государство живет в долг и за счет собственных граждан.

Бюджет Латвии на 2026 год составляет около 18 миллиардов евро. Сумма внушительная, но ощущение — будто страна живет на последние копейки. Попробуйте спросить врачей, учителей или родителей больных детей, куда уходят эти миллиарды. В ответ — тишина.
В стране, где 150 детей с аутизмом не могут получить даже 3 600 евро в год на лечение, разговоры о «приоритетах» звучат как издевка.

Министры бодро отчитываются: «Мы сократили расходы на 171 миллион евро».
Звучит красиво — пока не узнаешь, что государство при этом берет новый долг почти на 2 миллиарда.
Если перевести с политического на человеческий — ничего не сократили, просто еще глубже влезли в долговую яму. Но подано это как «успех».

Медицина — в упадке. Образование — на грани. Социальная сфера — в коме. Страна находится на дне.

Зато премьер-министр уверяет, что «все у нас хорошо». Вопрос только: у кого именно?

И как будто этого мало — вместе с основным бюджетом в Сейм подано около 50 законопроектов. Среди них — повышение акцизов, увеличение налога на русскоязычную прессу, сокращение пенсий по выслуге лет.

Ни один из этих шагов не направлен на развитие или поддержку людей. Все — ради выжимания последних сил и денег из тех, кто еще держится.

Каждый год одно и то же: вместо развития — выживание, вместо инвестиций — кредиты, вместо надежды — улыбки в отчетах и графиках. Систему построили так, чтобы страна выглядела живой на презентациях, а в реальности — просто доживала.

Бюджет 2026 года — это не план развития. Это диагноз. И диагноз звучит коротко и страшно: всё — не для людей.

СВЕТЛАНА ЧУЛКОВА. Главой фракции «Стабильности!» в Сейме.

Реклама оплачена партией «Стабильности!»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:50 30.10.2025
Суд увеличил сроки наказания отцу и мачехе убитой Юстины
Bitnews.lv 4 минуты назад
Юрмала: отставка мэра
Sfera.lv 5 минут назад
Мошенники оформляют новые Smart-ID и крадут миллионы евро
Bitnews.lv 12 минут назад
Солнечные панели на рижских многоэтажках?
Bitnews.lv 53 минуты назад
Когда Европа перейдёт на цифровой евро?
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: в airBaltic стартовала распродажа
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: за все траты ответит один
Sfera.lv 4 часа назад
Эстония: неместные мы…
Sfera.lv 1 день назад

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Читать
Загрузка

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Читать

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Читать

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница…

Для настроения 14:28

Для настроения 0 комментариев

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Читать

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Читать

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Читать

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Стабильности! 14:15

Стабильности! 0 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Читать