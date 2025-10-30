Светлана Чулкова: «Это не бюджет, а приговор»

Каждый год власти торжественно обещают «ответственный и сбалансированный» бюджет. Но за этими словами скрывается обнищание медицины, образования и людей.

Бюджет-2026 — не план развития, а документ, из которого следует: государство живет в долг и за счет собственных граждан.

Бюджет Латвии на 2026 год составляет около 18 миллиардов евро. Сумма внушительная, но ощущение — будто страна живет на последние копейки. Попробуйте спросить врачей, учителей или родителей больных детей, куда уходят эти миллиарды. В ответ — тишина.

В стране, где 150 детей с аутизмом не могут получить даже 3 600 евро в год на лечение, разговоры о «приоритетах» звучат как издевка.

Министры бодро отчитываются: «Мы сократили расходы на 171 миллион евро».

Звучит красиво — пока не узнаешь, что государство при этом берет новый долг почти на 2 миллиарда.

Если перевести с политического на человеческий — ничего не сократили, просто еще глубже влезли в долговую яму. Но подано это как «успех».

Медицина — в упадке. Образование — на грани. Социальная сфера — в коме. Страна находится на дне.

Зато премьер-министр уверяет, что «все у нас хорошо». Вопрос только: у кого именно?

И как будто этого мало — вместе с основным бюджетом в Сейм подано около 50 законопроектов. Среди них — повышение акцизов, увеличение налога на русскоязычную прессу, сокращение пенсий по выслуге лет.

Ни один из этих шагов не направлен на развитие или поддержку людей. Все — ради выжимания последних сил и денег из тех, кто еще держится.

Каждый год одно и то же: вместо развития — выживание, вместо инвестиций — кредиты, вместо надежды — улыбки в отчетах и графиках. Систему построили так, чтобы страна выглядела живой на презентациях, а в реальности — просто доживала.

Бюджет 2026 года — это не план развития. Это диагноз. И диагноз звучит коротко и страшно: всё — не для людей.

СВЕТЛАНА ЧУЛКОВА. Главой фракции «Стабильности!» в Сейме.

Реклама оплачена партией «Стабильности!»