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Страны Балтии готовят ответ Северной Корее: не только говорить об отправке войск в Украину, но и действовать

© LETA 21 октября, 2024 16:02

Мир 0 комментариев

Фото riigikogu.ee

После решения Северной Кореи направить войска для поддержки России в войне против Украины спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен призывает не только вернуться к обсуждению вопроса об отправке войск из Западных стран в Украину, но и начать действовать.

"Несомненно, идея, выдвинутая (президентом Франции - BNS) Эммануэлем Макроном в начале года, заслуживает внимания, она достойна не только обсуждения, но и действий, особенно сейчас, когда мы видим, что северокорейские войска уже отправляются в Украину воевать", - заявила спикер Сейма после Ассамблеи парламентов Литвы и Украины, которая прошла в Сейме Литвы.

В понедельник министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал вернуться к этому вопросу в ответ на решение Северной Кореи отправить войска в Украину.

В начале года, говоря о поддержке западными странами Украины, сопротивляющейся российскому вторжению, Э. Макрон заявил, что не исключает возможности отправки союзных войск в Украину в будущем.

Некоторые западные партнеры отвергли подобные заявления французского лидера. Тогда литовские официальные лица заявили, что рассматривают возможность отправки солдат в Украину для обучения украинцев, но пока главным приоритетом остается обеспечение оружием и боеприпасами.

По мнению главы парламента, неспособность Запада договориться о весьма конкретных и болезненных санкциях против России провоцирует эскалацию войны.

"Непосредственное участие Северной Кореи в военных действиях России показывает, что ось зла - Россия, Иран, Северная Корея - эффективно координирует свои действия, нападая на Украину и, конечно же, нерешительность, сомнения, красные линии (...) западных стран, которые раньше или позже пересекаются, но с очень большими потерями времени и жизней", - отметила В. Чмилите-Нильсен.

На прошлой неделе разведывательное управление Сеула сообщило, что Северная Корея решила направить "крупномасштабные" вооруженные силы для поддержки войны России на Украине. 1,5 тыс. бойцов специальных сил уже находятся в восточной части России и участвуют в учениях.

В тоже время глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил местным СМИ, что в настоящее время там проходят подготовку около 11 тысяч военных северокорейской пехоты. По его прогнозу, они будут готовы вступить в бой к ноябрю.

"Я думаю, мы все должны понимать, что в настоящее время против Украины воюют три государства, которые имеют ядерный потенциал. Мы очень просим наших партнеров, и я думаю, что это основные решения, которые нам нужны, а именно вовремя предоставить достаточное количество вооружения, чтобы мы могли воевать против России", - заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Говоря о трех государствах, воюющих против Украины, политик имел в виду Россию, Северную Корею и Иран.

По его словам, сейчас необходимы решительные политические решения, которые позволят добиться победы. Одним из них он назвал приглашение Украины в НАТО.

Москва и Пхеньян были союзниками с момента основания Северной Кореи после Второй мировой войны и стали еще ближе после того, как Россия начала вторжение на Украину в 2022 году.

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