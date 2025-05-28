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США прекратили выдачу всех студенческих виз до особого распоряжения: будут проверять соцсети

© BBC 28 мая, 2025 12:08

Мир 0 комментариев

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась посольствам приостановить выдачу студенческих виз в связи с подготовкой к расширенной проверке таких заявителей в социальных сетях. В копии меморандума, направленного дипломатическим представительствам, госсекретарь Марко Рубио сообщил, что приостановка будет действовать «до выхода дальнейших указаний», сообщает ВВС.

В сообщении говорится, что проверка социальных сетей будет усилена в отношении студенческих и обменных виз, что будет иметь «значительные последствия» для посольств и консульств.

Это происходит на фоне конфликта Трампа с некоторыми из самых элитных университетов Америки, которые, по его мнению, слишком левые. Он заявляет, что некоторые из них поощряют антисемитизм на кампусах и поддерживают дискриминационную политику приема студентов.

В меморандуме Госдепартамента, с которым ознакомился американский партнер BBC CBS News, посольствам США было поручено во вторник удалить из своих календарей все незаполненные встречи со студентами, желающими получить визу, но было указано, что те, кто уже записался на прием, могут прийти.

В дипломатической депеше также говорится, что Госдепартамент готовится к «расширению обязательной проверки социальных сетей» в отношении всех заявлений на студенческие визы. В депеше не уточняется, что именно будет проверяться.

Иностранные студенты, желающие учиться в США, обычно должны записаться на собеседование в американское посольство в своей стране перед получением визы.

Многие учебные заведения в значительной степени зависят от иностранных студентов, поскольку они часто платят более высокую плату за обучение.

Отвечая на вопрос о студенческих визах, представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила журналистам во вторник: «Мы очень серьезно относимся к процессу проверки лиц, въезжающих в страну, и будем продолжать это делать».

Администрация Трампа заморозила сотни миллионов долларов финансирования университетов и приступила к депортации студентов, а также аннулировала тысячи виз для других. Многие из этих мер были заблокированы судами.

Белый дом обвинил некоторые американские университеты в том, что они позволяют антисемитизму захватить пропалестинскую деятельность на кампусах.

Колледжи обвинили администрацию Трампа в попытке ущемить права на свободу слова.

Гарвардский университет стал центром гнева президента Дональда Трампа. На прошлой неделе администрация Трампа лишила Гарвард права принимать иностранных студентов и принимать иностранных исследователей. Федеральный судья заблокировал эту меру.

Если она вступит в силу, это может нанести сокрушительный удар по университету, где более четверти студентов — иностранцы.

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