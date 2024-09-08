Плата за посещение этих туалетов составляет 50 центов. Такая сумма была установлена с учетом цен соответствующих услуг в частном секторе в Риге и соседних странах, а также с таким расчетом, чтобы выручка покрывала расходы на содержание POS-терминалов.

Пользователь соцсети "Х" Мартиньш не скрывает: после введения платы, по его мнению, стало только хуже.

"Суперудобства, нет? Цена 50 центов. Вход по карте. Бумаги нет, воды нет, мыла нет. Когда было бесплатно, все было окей. Спасибо, лучше под деревом", - пишет он.

Рижская дума откликается на ситуацию следующим образом: "После введения оплаты в туалетах значительно сократилось число случаев вандализма, в них гораздо реже бывают бездомные. Туалеты чистят несколько раз в день, но, возможно, в случае большого наплыва людей могут возникнуть проблемы".

А вот что пишут комментаторы:

- Когда это в туалете бывает большой наплыв людей, если даже в субботу вечером в Старой Риге пусто? Да, ни бумаги, ни мыла не было.

- А вот мои 50 центов. Воняло так, что ребенок не смог зайти, пошли в кусты.

- Да, когда я там побывала месяц назад, тоже была неприятно удивлена. Тогда уж туалеты в Origo на вокзале за те же деньги - просто шикарные.

- Вот так мы способствуем туризму...

- Зачем под деревом, лучше в вестибюле Рижской думы.