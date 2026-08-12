Страх вызывал у них иной рисунок мозговой активности, чем гнев или печаль. Исследователи считают это первым свидетельством того, что собаки способны различать отдельные негативные эмоции человека.

Это не означает, что собака переживает нашу печаль или страх точно так же, как человек. В обычной жизни она получает гораздо больше информации: слышит голос, видит позу, замечает движения и даже чувствует запах.

Но за тысячи лет жизни рядом с людьми собаки, похоже, научились читать человеческое лицо настолько хорошо, что разницу между нашими эмоциями можно увидеть даже на снимках их мозга.





