Для эксперимента домашних собак специально приучили спокойно лежать в аппарате МРТ в бодрствующем состоянии. Пока животным показывали фотографии незнакомых людей с разными выражениями лица, учёные наблюдали за активностью их мозга.
Самая заметная реакция возникала на улыбку. Когда собаки видели счастливое человеческое лицо, у них активнее работали области мозга, связанные со сложной обработкой информации и системой вознаграждения. Иными словами, человеческая улыбка для собаки, похоже, не просто набор движений мышц лица.
Но дальше оказалось ещё интереснее. В другом эксперименте собакам показывали лица, выражающие радость, гнев, страх и печаль. Анализ активности мозга показал, что животные не просто разделяют человеческие эмоции на «хорошие» и «плохие».
Страх вызывал у них иной рисунок мозговой активности, чем гнев или печаль. Исследователи считают это первым свидетельством того, что собаки способны различать отдельные негативные эмоции человека.
Это не означает, что собака переживает нашу печаль или страх точно так же, как человек. В обычной жизни она получает гораздо больше информации: слышит голос, видит позу, замечает движения и даже чувствует запах.
Но за тысячи лет жизни рядом с людьми собаки, похоже, научились читать человеческое лицо настолько хорошо, что разницу между нашими эмоциями можно увидеть даже на снимках их мозга.
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