«Смешно читать про супервысокие цены в магазинах» — есть люди, кто считает, что цены снизились

Она заявляет буквально следующее:

"Дико смешно читать, что в магазинах супервысокие цены. Цены в магазинах - по моим ощущениям, готовлю и покупаю на пять человек - снизились весьма серьезно. Даже курицу видела 4,99 за кг. Растительное масло - ниже 1,5, яйца, даже снесенные в хлеву, - 1,5 евро. Дорого было, когда мука была по 4 евро и гречка по 6 евро".

И дополнение к нему:

"А пока все сбежались беситься, скажу, что готовлю в основном все сама. Поэтому для меня эти вещи имеют больше значения, чем цены на готовые блюда. Поэтому впечатление о ценах зависит и от того, на что тратятся средства. Готовую пайку покупаем по минимуму, Wolt и Bolt не используем".

В комментариях ожидаемо разразилась настоящая буря: во-первых, о том, где это падение цен можно наблюдать и есть ли оно в самом деле; во-вторых, одни поучают других, что не надо покупать самые дорогие продукты; третьи удивляются, как кто-то может покупать дешевое и "не умереть", потребляя это.

- Цены растут у тех, кто привык заходить в магазин и скупать продукты производителей, для него привычных. Я сильно экономлю на копейках, поэтому не брезгую продуктами со скидкой, и с моей точки зрения даже алкоголь по-настоящему не подорожал, а не только еда и хозяйственные товары.

- Цены по акциям настолько часты, что, ИМХО, отражают новую реальность и свидетельствуют о снижении цен в целом.

- Вряд ли, у большинства вещей, которые покупаю регулярно, время от времени 10-20 центов к цене накидывают: недавно молоко - от 0,85 до 0,95, свежий сыр - от 1,29 до 1,99, хлеб - от 0,99 до 1,09.

- Растительное масло дешевле 1,50? Что это за масло? Специальное масло, чтобы рак появился? Моя жена очень смотрит на цены, особенно следит за тем, чтобы покупать товары по акции, что, конечно, фикция, потому что так, как по акции, они должны стоить всегда. Но говорить, что цены упали, это, простите, пахнет клиникой.

- Суперкомментарии - тех, кто вчера всем женщинам советовал рожать больше, мол, а денег больше не надо, можно семью прокормить на минималку, теперь выворачивает: "Как можно такое дерьмовое растительное масло покупать?".

- Это зависит и от продуктов, что каждый предпочитает. Например, растительное масло: я рада, если есть скидка и оно не стоит полтора десятка евро за бутылку. Рыба, овощи, фрукты, молочные продукты - что из этого подешевело?

- Дана, извините, но этот пост - все равно что издевательство. Мы в семье тоже все готовим сами, и свинина за год в среднем +1, говядина +2-3 еврика, яйца +4-5 сантимов, сливочное масло +4 евро/кг. Ничего личного. Может, мы живем в разных реальностях?