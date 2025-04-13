В ноябре прошлого года Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к Закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, согласно которым полис OCTA станет обязательным и для электросамокатов.

Это требование вступит в силу в июле. По прогнозам на данный момент полис OCTA для электросамокатов, примерно как и для мопедов, может стоить от 24 до 50 евро в год.

Впрочем, приобретение полиса будет на совести самих водителей электросамокатов: массовых проверок не планируется, разве что в рамках полицейских рейдов.

"Контрольные мероприятия могли бы быть, но такая цель не ставится. Полиция будет иметь право контролировать, но будет ли это делаться усиленно, это другой вопрос", - поясняет замдиректора департамента услуг общественного транспорта Минсообщения Янис Калниньш.

Тем временем флагманское предприятие в сфере проката электросамокатов Bolt недовольно введением полисов OCTA. Это будет огромный финансовый удар по предпринимателям и придется повышать цены - пока, правда, неизвестно, насколько.

Представитель предприятия Bolt Роналдс Аболс видит ситуацию следующим образом: "Такое требование возложит огромные затраты на предприятия, оказывающие услуги проката, есть риск, что увеличится плата за прокат. Скорее всего, некоторые из этих предприятий могут прекратить деятельность в Латвии. К тому же требование полиса установлено только для владельцев электросамокатов, но не электровелосипедов, сегвеев и моноколес, которые могут вызвать равноценные аварии".

В свою очередь, страховая компания Balta сообщает, что пока у них страховали электросамокаты лишь пара предприятий, например, муниципальные учреждения, у работников которых имеется такой транспорт. Пока ничто не свидетельствует о том, что летом будет большой спрос на страховку для электроскутеров.

Руководитель по связям с общественностью Balta Том Садовскис предполагает: "На наш взгляд, вряд ли будет много желающих приобрести такой полис, да и крупные компании по оказанию таких услуг к нам не обращались с вопросами, сколько могут стоить полисы для всего их парка - скорее всего, таких клиентов будет немного".

По оценке Bolt, из-за подорожания услуги станет больше людей, которые вернутся за руль автомобиля. В Минсообщения, однако, подчеркивают, что введение полисов OCTA для электросамокатов, с учетом статистики ДТП и травм, являетя логичным шагом, который защитит и самокатчиков, и всех окружающих.