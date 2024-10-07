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Сказки про любовь. Для взрослых: в Латвийской опере — первая премьера сезона

Елена Слюсарева 7 октября, 2024 16:03

История и культура 0 комментариев

Честно говоря, эта премьера в Латвийской опере, была заранее обречена на успех. Постановка Айка Карапетяна в музыкальном содружестве со знаменитым мастером, парижанином, композитором и пианистом Фредериком Шасленом, плюс великолепный ансамбль голосов, элегантная сценография, занимательные костюмы, игра света и цвета... И, конечно, собственно "материал" - знаменитая французская опера Жака Оффенбаха "Сказки "Гофмана". Результат: это надо видеть...

Автор самой знаменитой мелодии танца "Канкан", уроженец немецкого Кельна,  признанный мастер оперетты Жак Оффенбах шел к этой опере всю свою жизнь, но не успел её закончить. Ко всемирному сожалению. Закончил её Э. Гиро. Хотя постановка имела невероятный успех и утвердилась на лучших сценах мира, недосказанность дала возможность для многочисленных переработок. На сегодняшний день известны несколько её вариантов. 

Композитор упростил (в хорошем смысле этого слова) довольно сложный мистический сюжет и невероятно красивой, романтической музыкой пересказал его  широкой публике. Спектакль в ЛНО идет около 3.5 часов (с двумя перерывами), но смотрится, правда, на одном дыхании.

 

Что стоит сказать о спектакле в первую очередь - это именно спектакль. Настоящий, полноценный спектакль, в котором замечательные певцы показывают себя ещё и блестящими актерами. Не хочется лишать зрителей свежести сюрпризов, поэтому не стану описывать подробностей. Отмечу лишь основные моменты.

Исполнена постановка в стиле романтического минимализма. То есть, при минимуме декораций на сцене всего хватает. Игра цвета и света при этом имеет свою отдельную роль в спектакле. Как будто-бы технически ничего не происходит, а мир - поменялся. 

Сюжет напомню совсем коротко: Гофман мается в поисках своего идеала (женского). Муза, пытаясь утешить его, устраивает встречи с тремя женщинами. Встречи довольно странноватые. Олимпия, Антония, Джульетта. Одна из них оказывается...куклой. Другая - пораженной загадочной болезнью, при которой умирают от...пения. Третья, куртизанка, крадет его изображение и изменяет ему.  Гофман сломлен страданиями - Муза в нем разочарована. 

Самое примечательное, впрочем, в подробностях.  Наш режиссер, например, увидел Музу...кошкой. Сказка же - почему нет? Точнее даже не кошкой, а Кошечкой, серебристо-голубой. Практически весь спектакль (помимо того, что она великолепное поет - я видела в этой роли Штепанку Пучалкову из Чехии), эта грациозная животинка то вылизывает свою шёрстку, то чешет за ушками, то играет со своим хвостиком.

Иногда кажется, вот-вот она перетянет на себя всё внимание публики, потому как известно, что никакому артисту не переиграть настоящую живую кошку (а она ну точно настоящая, ну, почти как), но чувство меры - это как раз то, что характерно для работ Айка Карапетяна. Как в его "Фаусте", поставленного несколько лет назад  на этой же сцене со всеми его спецэффектами - всего ровно достаточно: и для удовольствия, и для работы мысли. 

Несколько спорным кажется образ Олимпии - куклы, перебинтованной вдоль и поперёк (пострадавшей от жизненных катаклизмов?). Впрочем, исполняющая эту роль Анния Кристиана Адамсоне настолько одухотворяет свой персонаж, что рождение живого существа на сцене на глазах изумленной публики  вызывает настоящий восторг и примиряет с её внешностью. Кстати, это яркий и чрезвычайно успешный дебют молодой певицы, в прошлом ученицы рижской школы Домского собора. 

Голоса - это особенный восторг. В свое время одним из лучших исполнителей роли Гофмана считался Пласидо Доминго. В нашем случае эту роль великолепно ведет знаменитейший Джорджо Берруджи, обладатель солнечного итальянского тенора (в другом составе - любимец латвийской публики и колоритный тенор Артем Сафронов). 

Впрочем, каждый артист в этом ансамбле по-своему проникновенно раскрашивает общую картину своими красками. Поют лучшие: помимо уже упомянутых  - в разных составах - Инна Клочко, Татьяна Треногина, Инга Шлюбовска-Канцевича, Юлия Васильева, Дана Брамане, Лаура Грецка, Рихард Мачановскис, Кришьянис Норвелис, Эдгарс Ошлея, Илона Багеле, Эвия Мартинсоне...Как всегда на высоте хор Латвийской оперы! На премьерном спектакле за дирижерским пультом был сам маэстро Шаслен, который, кстати, не впервые ставит "Сказки Гофмана". На его счету работа в лучших театрах мира. И так по-французски - негромко, но трепетно и страстно, он рассказывает - про загадочные любовные лабиринты. 

Остается отдельно поблагодарить команду и отметить: художник по костюмам - Кристине Пастернака, сценограф Микелис Фишер, художник по свету Евгений Сабаляускас, хореограф Линда Миля. Что интересно, на сцене присутствует даже суфлер. Сказка - дело не простое...

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Агнесе Зелтиня

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