Силиня призывает усилить давление на Россию: она считает, что в плане санкций есть где развернуться

Она заявила, что сейчас создается коалиция доброй воли, возглавляемая премьером Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Коалиция объединяет страны, которые хотят и могут добиться справедливого мира в Украине, причем сделать это в том числе и силой.

По словам Силини, на первом этапе важнее всего заставить Россию прекратить огонь на 30 дней. Она подчеркнула, что Украина хочет прекращения огня, чтобы продолжить настоящие переговоры о мире. На виртуальном совещании, как заявила премьер Латвии, обсуждались элементы для принуждения России к согласию на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинцы готовы к миру, но вопросов, касающихся России, много. Силиня подчеркнула, что в данной геополитической ситуации Латвия это хорошо понимает и что в Латвии много знают о Путине.

На вопрос о том, какие еще санкции против России следует применить, премьер заверила, что амплитуда велика - есть где развернуться. Она отметила, что страны ЕС регулярно переутверждают санкции, удостоверяя готовность продолжать их действие. По словам Силини, за политической дискуссией, состоявшейся в субботу, последуют различные встречи между военными и советниками по безопасности, где можно будет договориться о военном формате, в котором будет работать коалиция доброй воли, о которой шла речь выше.

Помимо этого, Силиня также заявила, что Латвия Украине сейчас предоставляет 0,25% от ВВП страны. Латвия готова обучить 4000 солдат и обеспечить экипировку, а также проводит реабилитацию украинских военнослужащих. Премьер сказала, что Латвия сделала много, и это осознают президент Украины и другие страны НАТО.

"Надо помнить о том, что наша обязанность - обеспечить безопасность этого региона и НАТО на высоком уровне. Мой призыв к тем странам Европы, которые в поддержке Украины и близко не достигли 0,25% от ВВП, - продолжать оказывать поддержку, чтобы приблизиться к тому объему, какой предоставляет Латвия", - сказала Силиня.