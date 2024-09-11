Силиня находится с рабочим визитом в Украине

Во время визита она встретится с должностными лицами Украины и примет участие в мероприятиях, где обсудит дальнейшую военную, политическую, гуманитарную, финансовую и другого рода поддержку Латвией Украины до ее победы над Россией и проводимый Украиной курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

Силиня акцентирует, что латвийское общество понимает: народ Украины героически и самоотверженно защищается от зла - украинцы борются за свою землю, семьи, европейские ценности и европейскую безопасность. "Латвия - не только правительство, но и все наше общество - продолжит оказывать четкую и неизменную поддержку Украине в ее борьбе с агрессором, а также поддержит ее евроатлантическую интеграцию", - подчеркнула премьер-министр.