Сгущаются тучи: с Запада на Латвию движется обширный погодный фронт

Ближайшей ночью местами - в основном, в начале ночи в восточных краях - ожидается небольшой дождь. В некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха опустится до +7...+12 градусов.

День будет преимущественно пасмурным, в Курземе дождь пойдет уже в первой половине дня. При слабом ветре температура воздуха поднимется до +11.. +15 градусов.

В Риге во вторник после обеда и вечером ожидается дождь. Ночью будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +9...+10 градусов, днем ветер замедлится и температура достигнет +13 градусов.

