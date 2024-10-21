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Сгущаются тучи: с Запада на Латвию движется обширный погодный фронт

© LETA 21 октября, 2024 15:34

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник Латвии достигнет обширная зона осадков с запада, больше осадков будет в послеполуденные и вечерние часы, прогнозируют синоптики.

Ближайшей ночью местами - в основном, в начале ночи в восточных краях - ожидается небольшой дождь. В некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха опустится до +7...+12 градусов.

День будет преимущественно пасмурным, в Курземе дождь пойдет уже в первой половине дня. При слабом ветре температура воздуха поднимется до +11.. +15 градусов.

В Риге во вторник после обеда и вечером ожидается дождь. Ночью будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +9...+10 градусов, днем ветер замедлится и температура достигнет +13 градусов.
 

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Моббинг, боссинг, прессинг — разве что не бьют уже: молодые врачи жалуются на русских пациентов и коллег

Важно 21:08

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При поступлении в ординатуру молодые врачи часто сталкиваются с психоэмоциональным насилием и принуждением использовать русский язык в общении, рассказал в понедельник в программе «Крустпунктс» Латвийского радио руководитель Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра, сообщает LETA.

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Более тысячи водителей потеряли доступ к Bolt Drive из-за вредных автопривычек

Важно 20:37

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Угроза общественной безопасности является главной причиной, по которой уже более тысячи водителей потеряли доступ к каршеринговой платформе Bolt Drive, сообщает RusLsm.lv.

Угроза общественной безопасности является главной причиной, по которой уже более тысячи водителей потеряли доступ к каршеринговой платформе Bolt Drive, сообщает RusLsm.lv.

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Врачи: мы заслуживаем знать решение по делу педиатра Медниса. Где граница дозволенного?

Новости Латвии 20:20

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И сами врачи, и общественность заслуживают узнать, какое решение приняла Латвийская ассоциация врачей по делу врача Эдгара Медниса, заявил в программе Латвийского радио глава Ассоциации молодых врачей Янис Ветра. По его мнению, эта ситуация послужит сигналом медикам о том, что они могут себе позволить, а что — нет.

И сами врачи, и общественность заслуживают узнать, какое решение приняла Латвийская ассоциация врачей по делу врача Эдгара Медниса, заявил в программе Латвийского радио глава Ассоциации молодых врачей Янис Ветра. По его мнению, эта ситуация послужит сигналом медикам о том, что они могут себе позволить, а что — нет.

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На морском дне возле Вентспилса обнаружен «подводный город»: Видео

Важно 19:46

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Подводные исследования выявили нехарактерную для Балтийского моря структуру недр, сообщила координатор проекта «Исследование морских охраняемых местообитаний и определение необходимого охранного статуса в исключительной экономической зоне Латвии» (LIFE REEF) Гунта Габране.

Подводные исследования выявили нехарактерную для Балтийского моря структуру недр, сообщила координатор проекта «Исследование морских охраняемых местообитаний и определение необходимого охранного статуса в исключительной экономической зоне Латвии» (LIFE REEF) Гунта Габране.

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Портал Latvija.lv не будет доступен через интернет-банки. Какого…?

Важно 19:00

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С 1 января следующего года на портал государственных услуг «Latvija.lv» больше нельзя будет зайти с помощью средств аутентификации, выдаваемых банками, сообщил агентству LETA представитель Агентства государственного цифрового развития Кристапс Пределис.

С 1 января следующего года на портал государственных услуг «Latvija.lv» больше нельзя будет зайти с помощью средств аутентификации, выдаваемых банками, сообщил агентству LETA представитель Агентства государственного цифрового развития Кристапс Пределис.

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Коалиция не исключает: поддержку в бюджете могут получить и предложения оппозиции

Новости Латвии 18:50

Новости Латвии 0 комментариев

Партии правительственной коалиции не исключают, что во время рассмотрения бюджета в парламенте будут поддержаны и отдельные предложения оппозиции. Самые обширные дискуссии политики ожидают по изменению налогов на рабочую силу.

Партии правительственной коалиции не исключают, что во время рассмотрения бюджета в парламенте будут поддержаны и отдельные предложения оппозиции. Самые обширные дискуссии политики ожидают по изменению налогов на рабочую силу.

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«Латыш, который не верит в страну — плохо воспитанный латыш»: Профессор ЛУ о выживании нации

Латышские СМИ 18:38

Латышские СМИ 0 комментариев

Кардиолог, профессор Латвийского университета Андрей Эрглис в программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая текущие события в стране, высказал лаконичное мнение: «Если нет доверия к стране, то плохо воспитанный латыш!». Он задается вопросом: если ты не веришь в страну, то кто ты?

Кардиолог, профессор Латвийского университета Андрей Эрглис в программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая текущие события в стране, высказал лаконичное мнение: «Если нет доверия к стране, то плохо воспитанный латыш!». Он задается вопросом: если ты не веришь в страну, то кто ты?

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