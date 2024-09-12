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Сеют панику, клевещут на госорганы, звонят знакомыми голосами: эксперты о российских кибератаках в Латвии

© LETA 12 сентября, 2024 03:44

ЧП и криминал 0 комментариев

С большой долей вероятности Латвия, Литва, Эстония, страны Скандинавии и Польша останутся долгосрочными целями российских кибератак, прогнозирует учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий "Cert.lv".

Как отметили в учреждении, политически мотивированные атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS), осуществляемые поддерживаемыми Россией группировками хактивистов с целью посеять панику и подорвать доверие к государственным учреждениям, волнообразно происходят с начала 2022 года.

В этом году во второй половине августа по всей стране наблюдались интенсивные и целенаправленные DDoS-атаки на интернет-ресурсы в государственном и транспортном секторах, а также на отдельные ресурсы частного сектора. В результате атак некоторые из них испытывали перебои в работе - замедление или периодическую недоступность.

В целом, как указали в "Cert.lv", это были масштабные атаки, которые с различной интенсивностью продолжались в течение недели. Причина атак может быть связана с одобренным 13 августа Латвией пакетом помощи Украине - передаче 30 транспортных средств.

Как сообщили в "Cert.lv", в конце августа и начале сентября продолжались также мошеннические звонки жителям, когда злоумышленники представлялись сотрудниками банка или полиции и предлагали помощь в решении проблем с банковским счетом или с дорожно-транспортным происшествием, якобы совершенном родственником.

В случае подобного звонка "Cert.lv" призывает немедленно прервать разговор, так как представители банка или полиции не будут запрашивать данные доступа к счету и просить установить программу удаленного доступа.

Мошенники также используют инструменты искусственного интеллекта, чтобы имитировать голос знакомого человека, который якобы просит о срочной финансовой помощи.

"Такие звонки обычно настораживают получателя и создают ложное впечатление, что кто-то из его близких находится в затруднительном положении. Это увеличивает шансы стать жертвой телефонного мошенника", - подчеркнули в "Cert.lv".

"Cert.lv" продолжает активно следить за киберпространством Латвии и отмечает, что успешных атак со значительным влиянием на государственную и критическую инфраструктуру хакерам реализовать не удалось. В целом ситуация в латвийском киберпространстве стабильна, подчеркнули в учреждении.

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