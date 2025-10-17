Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сартс: Искусственный интеллект станет одной из главных угроз на выборах в Сейм (1)

© LETA 17 октября, 2025 07:47

Мнения 1 комментариев

Фото LETA

На предстоящих в следующем году выборах в Сейм одной из главных угроз станут операции влияния, создаваемые искусственным интеллектом (ИИ), заявил в интервью агентству LETA Янис Сартс, директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО (Стратком).

Он подчеркнул, что возможности ИИ по психологическому профилированию людей и влиянию на их поведение стремительно растут, однако способность людей противостоять этим шаблонам низкая.

Для снижения рисков Стратком создаёт лабораторию ИИ, цель которой — защитить выборы от атак ИИ и обеспечить опережение Латвии над Россией, а не отставание от Китая в сфере влияния ИИ.

По словам директора Страткома, лаборатория будет заниматься разработкой ИИ-агентов и цифровых двойников, а также созданием автономных систем, способных проводить и распознавать операции влияния.

Кроме того, в следующем году запланированы первые учения по стратегической коммуникации в искусственно созданной информационной среде, созданной ИИ, в рамках которых команды из разных стран будут отрабатывать навыки реагирования на условия гибридной войны.

Он отметил, что синтетический контент будет широко распространяться с разных сторон во время выборов. Он признал, что в демократических странах сложно предложить единую «официальную» версию событий, поэтому необходимо выстраивать защиту, разрушая логистику распространения дезинформации противником — роботизированные сети и боты.

Комментарии (1)
Комментарии (1)
Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

