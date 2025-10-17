Он подчеркнул, что возможности ИИ по психологическому профилированию людей и влиянию на их поведение стремительно растут, однако способность людей противостоять этим шаблонам низкая.

Для снижения рисков Стратком создаёт лабораторию ИИ, цель которой — защитить выборы от атак ИИ и обеспечить опережение Латвии над Россией, а не отставание от Китая в сфере влияния ИИ.

По словам директора Страткома, лаборатория будет заниматься разработкой ИИ-агентов и цифровых двойников, а также созданием автономных систем, способных проводить и распознавать операции влияния.

Кроме того, в следующем году запланированы первые учения по стратегической коммуникации в искусственно созданной информационной среде, созданной ИИ, в рамках которых команды из разных стран будут отрабатывать навыки реагирования на условия гибридной войны.

Он отметил, что синтетический контент будет широко распространяться с разных сторон во время выборов. Он признал, что в демократических странах сложно предложить единую «официальную» версию событий, поэтому необходимо выстраивать защиту, разрушая логистику распространения дезинформации противником — роботизированные сети и боты.