Рыцарь из Ист-Лондона: Дэвид Бекхэм получил титул от короля

Редакция PRESS 5 ноября, 2025 15:40

Всюду жизнь 0 комментариев

В Виндзорском замке король Карл III вручил Дэвиду Бекхэму рыцарское звание — за заслуги перед спортом и благотворительностью.
Так футболист, выросший в обычной рабочей семье на окраине Лондона, стал кавалером Ордена Британской империи.

 

Бекхэм никогда не скрывал, что родился не в роскоши. Его отец занимался монтажем кухонь, а в свободное время - обожал «Манчестер Юнайтед» и с детства водил сына на стадион. Мать работала парикмахером. Семья не могла позволить себе многого, но в доме всегда было место мечте о футболе.

В 11 лет Дэвид выиграл конкурс юных талантов от клуба «МЮ», а в 17 уже подписал профессиональный контракт.
Дальше — известная история: «Манчестер», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Пари Сен-Жермен», капитан сборной Англии и лицо эпохи, когда футбол стал частью поп-культуры.

Но главная часть его карьеры сложилась не только на поле. После завершения игры Бекхэм стал послом ЮНИСЕФ, основал фонды поддержки детей, ветеранов и пострадавших от войн. Он финансировал программы школьного спорта, строительство спортивных площадок, помогал семьям погибших военнослужащих.
Даже скандалы и таблоидные истории не разрушили его репутацию: он всегда возвращался к работе и к людям, ради которых её делал.

На церемонии в Виндзоре 50-летний Бекхэм сказал:

«Я горжусь тем, что представлял Англию на поле. Но ещё больше — тем, что могу помогать тем, кто нуждается. Служить стране — честь, которая не теряет значения с возрастом».

История Бекхэма — редкий случай, когда британская мечта действительно работает.
Мальчик из Ист-Лондона стал рыцарем.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

