Рыцарь из Ист-Лондона: Дэвид Бекхэм получил титул от короля

This morning at Windsor Castle, The King presented Sir David Beckham with a Knighthood for Services to Sport and to Charity. pic.twitter.com/BpRQJ1lIJG — The Royal Family (@RoyalFamily) November 4, 2025

Бекхэм никогда не скрывал, что родился не в роскоши. Его отец занимался монтажем кухонь, а в свободное время - обожал «Манчестер Юнайтед» и с детства водил сына на стадион. Мать работала парикмахером. Семья не могла позволить себе многого, но в доме всегда было место мечте о футболе.

В 11 лет Дэвид выиграл конкурс юных талантов от клуба «МЮ», а в 17 уже подписал профессиональный контракт.

Дальше — известная история: «Манчестер», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Пари Сен-Жермен», капитан сборной Англии и лицо эпохи, когда футбол стал частью поп-культуры.

Но главная часть его карьеры сложилась не только на поле. После завершения игры Бекхэм стал послом ЮНИСЕФ, основал фонды поддержки детей, ветеранов и пострадавших от войн. Он финансировал программы школьного спорта, строительство спортивных площадок, помогал семьям погибших военнослужащих.

Даже скандалы и таблоидные истории не разрушили его репутацию: он всегда возвращался к работе и к людям, ради которых её делал.

На церемонии в Виндзоре 50-летний Бекхэм сказал:

«Я горжусь тем, что представлял Англию на поле. Но ещё больше — тем, что могу помогать тем, кто нуждается. Служить стране — честь, которая не теряет значения с возрастом».

История Бекхэма — редкий случай, когда британская мечта действительно работает.

Мальчик из Ист-Лондона стал рыцарем.