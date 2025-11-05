Дания в панике — все 500 электробусов могут быть остановлены прямо из Китая

Проверка показала, что производитель электробусов Yutong имеет прямой доступ к системам управления, и в случае сбоя или злого умысла машины могут просто остановиться посреди дороги.

История началась в Норвегии, где транспортное агентство Ruter заметило странность: китайские специалисты подключались к автобусам для обновлений и диагностики.

Чтобы убедиться, что всё безопасно, норвежцы запустили тесты — и оказалось, что удалённая блокировка действительно возможна.

«Риски подтвердились. Мы уже предпринимаем меры», — заявил глава Ruter Бёрнт Рейтан Йенссен.

Датская компания Movia, крупнейший перевозчик в стране, признала, что эксплуатирует 469 китайских электробусов, из которых 262 — производства Yutong.

Когда об этом узнали чиновники, в министерствах началась спешная проверка.

Пока нарушений не зафиксировано, но Агентство гражданской защиты предупредило: в автобусах установлены камеры, микрофоны, GPS и датчики, которые при наличии интернет-доступа могут стать «точками входа» для кибератак.

Производитель уверяет, что всё под контролем: данные хранятся на сервере Amazon во Франкфурте, доступ ограничен, а соединение нужно лишь для техобслуживания.

Однако политиков это не успокоило. «Мы слишком зависимы от Китая. Это опасно и глупо — особенно в эпоху гибридных атак», — заявил Томас Рёдэн, председатель датского общества China-Critical Denmark.

В Movia, впрочем, считают, что пугаться не стоит: «Это не “китайская” проблема. Любое умное устройство с веб-доступом можно взломать», — сказал операционный директор Йеппе Гор.

Но публика уже обсуждает сценарий в духе шпионского триллера: если нажать не ту кнопку в Ханчжоу, половина общественного транспорта Копенгагена просто встанет.