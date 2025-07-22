Россия обошла Германию по производству пива

Россия вытеснила Германию из пятерки крупнейших производителей пива в мире. Об этом говорится в новом докладе немецкой компании BarthHaas, занимающейся производством и продажей хмеля. Отчет о ситуации на мировом рынке пивоварения в 2024-2025 годах обнародован во вторник, 22 июля.

Россия - крупнейший производитель пива в Европе

Германия утратила статус главного производителя пива в Европе, который удерживала с 2013 года. По данным BarthHaas, производство пива в России за год выросло примерно на 9% до 9,1 млрд литров. В Германии же, напротив, объемы производства упали на 1% до 8,4 млрд литров. Еще пять лет назад Германия опережала Россию примерно на 1,4 млрд литров.

Китай остается мировым лидером в пивоварении: за 2024 год страна произвела более 34 млрд литров. Следом за Китаем идут США (чуть более 18 млрд литров). Бразилия и Мексика произвели 14,7 и 14,5 млрд литров соответственно.

Немецкое пиво теряет популярность

В апреле немецкое Федеральное статистическое ведомство сообщило, что в 2024 году экспорт немецкого пива снизился на 10% по сравнению с 2014 годом. Кроме того, жители самой Германии начали потреблять меньше пива. В прошлом году в стране было продано на 15,1% меньше пива, чем в 2014-м.

Пивоваренная отрасль в Германии остается раздробленной: крупнейшая компания Radeberger Gruppe лишь на 23-м месте в мировом рейтинге. Мелкие пивоварни страдают от высоких затрат и снижения потребления. Но падение Германии в мировом рейтинге вряд ли продолжится - отрыв от Японии (7-е место) составляет почти 4 млрд литров.