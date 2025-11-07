Роботы принесут триллион Маску?

Голосование акционеров прошло с перевесом: 75 % — “за”. Пакет рассчитан на 10 лет и привязан не к зарплате, а к результатам. Чтобы получить все бонусы, Tesla должна взлететь по капитализации с нынешних 1,6 трлн долларов до примерно 8,5 трлн.долларов. Другими словами: компания должна стоить как Apple + NVIDIA + Toyota вместе взятые.

Как это вообще возможно? Пакет не означает “наличку под ключ”. Маск получает опционы — право купить акции Tesla по фиксированной цене. Если Tesla вырастет, их стоимость может превысить триллион. Если нет — он получит ноль. Для компании это не “расход”, а размывание долей: часть новых акций уходит в счёт вознаграждения.

«Это не премия за прошлое, это билет в будущее», — пояснили в совете директоров Tesla.

Главные драйверы роста, на которые делает ставку Маск:

– массовое производство роботов-гуманоидов Optimus (стоимость — как у автомобилей);

– запуск сети роботакси, которые приносят доход даже без водителя;

– рост прибыли от подписок на автопилот и ИИ-сервисы.

Критики называют этот план «финансовой фантастикой», ведь для его выполнения Tesla должна увеличить стоимость почти в пять раз и доказать, что её “авто-империя” — это уже не автопром, а инфраструктура будущего. Но если это сработает, Илон Маск действительно станет первым триллионером планеты.