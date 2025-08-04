Рижский собор Святого Петра строили 80 лет: прогулки по Риге

Первый храм Петра в документах упоминается уже в 1208 году. Он находился на том же месте, где и нынешний.

Домскую церковь заложили два года спустя. Но разница не только в датах. Собор Петра испокон века принадлежал городу, магистрату, строился на деньги горожан. А Домский собор, выбранный для строительства епископом АЛЬБЕРТОМ, считался епископской церковью.

Впрочем, ни чертежей, ни рисунков первого храма Петра не сохранилось. Историки уверены, что он был каменный. В противном случае не раз был бы подожжен. А главным врагом горожан был Орден меченосцев, замок которого находился аккурат через дорогу: между нынешними улицами Скарню и Калею.

В 1295 году между орденом и храмом был заключен договор, согласно которому храм возводит поблизости каменную стену – границу между замком и церковью. Сегодня трудно представить, что граница пролегала по части нынешней улицы Скарню.

Но стена не помогла. Через два года между горожанами и орденом разгорелась настоящая битва. Судя по архивным документам, защитники церкви соорудили на башне Петра специальную площадку, с которой обстреливали замок из катапульты. И победили. Горожане тех лет были людьми стойкими, требовали, чтобы с ними считались не только на словах...

Панорама Риги и церковь Петра на гравюре 1575 года.

Свидетельство самоуважения горожан и то, что они открыли собственную школу – при храме Петра. Старейшая была при Домском соборе, но она готовила священнослужителей и подчинялась архиепископу. В противовес горожане открыли свою. Ее воспитанники могли выбирать светскую стезю. Эта школа в документах впервые упоминается в 1353 году.

На башне старейшего храма дежурила стража. Город тогда был деревянным и, заметив пожар, стражники должны были сигналить в трубы.

По башне горожане долгое время ориентировались: когда идти на работу и когда возвращаться. Об этом узнавали по звону колокола, который располагался на верхотуре. Там их было два. Один извещал о работе, другой - когда идти в церковь на службу...

Город богател. В первую очередь - благодаря выгодному географическому положению. Рига стала членом Ганзейского союза, успешно торговала с Полоцком, Смоленском, Витебском, с немецкими городами. Горожане отстаивали самостоятельность – политическую и экономическую, умело используя распри между архиепископом и орденским замком.

А символом самостоятельности и достатка решили сделать новый храм Петра. Он должен был затмить старый и высотой, и архитектурными достоинствами...

Архивы сообщают точный год начала работ - 1408-й. Причем это удалось определить не по старинным проектам или рисункам (они также не сохранились), а по счетам, которые получали строители за выполненные работы. Рижане той поры были людьми скрупулезными и хотели порядка во всем.

Старинные счета, сохранившиеся в архивах, дают возможность узнать и имя главного строителя. Как тогда говорили - мастера. Это был Йохан РУМЕШОТЕЛЬ, приехавший в Ригу из Ростока. Большинство его помощников также были из этого города...

Такие храмы быстро не возводятся. Риге на это понадобилось чуть больше восьми десятилетий. Работы были закончены в 1491-м - и на башню водрузили первого петушка. Впоследствии не раз устанавливались новые. Прежние падали во время пожаров, ремонтных работ и даже из-за природных катаклизмов.

Так, в 1666 году петушок упал вместе с самой башней. До этого рижский рат определил, что на башне - трещины, но пока судили да рядили, что делать, башня рухнула. Погибли восемь человек. Среди них - стражники, звонарь, музыканты рижской Ратуши.

В марте 1721-го башня вспыхнула от удара молнии. В это время в Риге гостил царь ПЕТР I. Монарх с военными тут же бросился на подмогу. И это не легенды про хорошего царя, а свидетельства, сохранившиеся в архивах. Урон стихия нанесла серьезный. На следующий день царь распорядился, чтобы ему принесли документы по истории храма, чертежи, рисунки. И вскоре велел, чтобы начались работы по восстановлению. Это был первый в России указ о реставрации. До этого здания строились, ремонтировались, но не реставрировались.

Увидеть восстановленный собор монарху не довелось: работы завершились в 1746 году. Деревянную башню, как и прежнюю, соорудили без единого гвоздя и из того же материала – голландского леса...

А последний пожар случился 29 июня 1941 года. Храм загорелся от попадания немецкого снаряда, когда фашисты обстреливали город со стороны Задвинья. Сгорела башня, выгорел интерьер.

К счастью, церковь Петра не пришлось восстанавливать с нуля, как Дом Черноголовых, фрагменты которого (также разрушенные из-за немецких бомбежек) после войны снесли.

В послевоенные годы уцелевшие фрагменты церкви Петра укрепили. А в 1969-м после тщательного обследования началась реконструкция.

В 1973-м была воссоздана новая башня с петушком, а еще через 10 лет завершилось восстановление всего храма. Пожалуй, главной достопримечательности нашего города. И пока церковь Петра будет стоять - Рига будет жива. Потому что строили ее горожане, чтобы показать, что они - сила, с которой надо считаться...

знаете ли вы, что…

Тому, кто ни разу не был в храме Петра, обязательно стоит в него зайти. Сделаете для себя немало открытий.

Увидите, например, как выглядит оригинальная скульптура рыцаря РОЛАНДА, установленная в 1896 году на Ратушной площади. Во время Второй мировой войны ее укрыли в соборе Петра, а уже в наши дни с оригинала сделали копию, украшающую сегодня площадь.

Рядом с Роландом, на первом этаже церкви Петра, - детали фасада старинной Ратуши, Дома Черноголовых, разрушенных в годы последней войны.

На одной из стен - мемориальная доска, посвященная шведскому королю, в 1621 году побывавшему в соборе, ниже - его потомкам: королю и королеве Швеции, посетившим храм в 1992-м.

Но есть здесь и свидетельства русской истории. В Средневековье в храме хоронили умерших – богатые горожане покупали склепы. Был и склеп пращуров полководца Михаила Федоровича БАРКЛАЯ-де-ТОЛЛИ. На одной из стен можно увидеть эпитафию Вильгельму БАРКЛАЮ-де-ТОЛЛИ - деду прославленного русского полководца. Витиеватую, с родовым гербом...

Илья ДИМЕНШТЕЙН