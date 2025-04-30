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Ратниекс остро протестует против ночного транспорта в Риге: это популистская и предвыборная идея

Редакция PRESS 30 апреля, 2025 14:44

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LETA

Вице-мэр Риги от Нацблока Эдвардс Ратниекс на pietiek.com попытался объяснить, почему его партия не поддержала идею о «ночном транспорте» в Риге. По его словам, идея эта предвыборная и популистская.

Напомним, что в понедельник депутаты комитета по транспорту Рижской Думы приняли решение ввести в столице ночной транспорт, пока, правда, до сентября. Ночные автобусы по трем маршрутам будут хоть с каждый час начиная с полуночи и до 4 утра.

«Новое Единство (JV) и Прогрессивные (PRO) при поддержке фракции Русского союза Латвии (конкретный представитель которой сейчас баллотируется от «Суверенной власти») устраивают популистское шоу перед выборами, обещая «ночной транспорт» в Риге, который на самом деле является непрактичным, дорогим и плохо продуманным проектом. Гораздо более практичным и экономически выгодным решением были бы небольшие автобусы, охватывающие большее количество районов и маршрутов», - считает Ратниекс.

И называет несколько причин, по которым, на его взгляд идея ночного транспорта не выдерживает критики:

1. Мы это уже проходили. Раньше в Риге действовала полноценная система ночного транспорта — восемь маршрутов, охватывавших весь город. Идея провалилась из-за катастрофически низкого спроса: в среднем 3–4 пассажира на автобус. Почему теперь власти хотят наступить на те же грабли?

2. Неудобный и бесполезный график.
Предлагается всего пять ночных рейсов по трём маршрутам, только до 4:00 утра — и лишь по ночам пятницы, субботы и праздничных дней. Такой транспорт не решает ни задач горожан, возвращающихся с работы, ни общих потребностей рижан.

3. Маршрутов стало меньше.
Вместо прежних восьми маршрутов — всего три. Большинство районов столицы снова остаются за бортом. Их интересы попросту проигнорированы.

4. Нерациональное использование ресурсов.
Гонять по ночам большие автобусы ради нескольких пассажиров — это, мягко говоря, нелепо. Малые маршрутки были бы куда логичнее и экономичнее.

5. Сезонная акция под выборы.
Проект запущен только на лето. Очевидно: это не инфраструктурное решение, а разовая акция, призванная заработать баллы перед выборами.

6.Астрономическая цена за пшик.
Перевозка нескольких пассажиров в каждом автобусе обойдётся налогоплательщикам примерно в 100 000 евро. Как такое расточительство можно назвать хозяйственным подходом?

7. Водителей не хватает уже сейчас.
У “Rīgas satiksme” и так острый дефицит водителей — даже для текущих дневных маршрутов. Откуда возьмутся дополнительные кадры на временный ночной проект?

8.Безопасность под вопросом.
Минимальное число пассажиров ночью создаёт угрозу как для водителей, так и для самих пассажиров. К тому же маршруты явно рассчитаны на людей после распития алкоголя — риск инцидентов возрастает. Контроль? Либо он будет дорогим (с переработками и надбавками), либо его не будет вообще, а значит — рост безбилетников и фактическая бесплатность проезда.

9. Экономическая бессмысленность.
Проект — дорогой балласт, не приносящий заметной пользы. Вместо этого Риге стоило бы сосредоточиться на улучшении уже существующих маршрутов.

10. Очевидный предвыборный трюк.
Общественный транспорт должен быть доступным и удобным круглый год, а не становиться политической декорацией на один летний сезон перед выборами.

«Риге необходимы устойчивые и эффективные решения в области общественного транспорта, поскольку жители Риги активно пользуются общественным транспортом для своих повседневных нужд, но в последние годы количество поездок, к сожалению, сократилось. Количество рейсов сократилось именно из-за недостаточного финансирования. Количество рейсов по многим ежедневным маршрутам до сих пор не обновлено. Существуют маршруты, по которым транспорт в будние или выходные дни ходит 1-2 раза в час или не ходит вообще», - пишет Ратниекс.

Отметим, что до 2020 года ночной транспорт в Риге уже существовал. И маршрутов тогда было больше трёх.

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