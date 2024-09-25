Раскол еще одной партии: представители Русского союза Латвии не сошлись во взглядах

Как сообщил агентству LETA предыдущий лидер партии, депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов, после смены лидеров партии он и еще несколько человек вышли из партии.

Митрофанов пояснил, что после неудачного участия в выборах в Европейский парламент оба сопредседателя РСЛ Татьяна Жданок и Митрофанов решили не баллотироваться на руководящие посты в партии. Цель этого решения - открыть дорогу новым лидерам.

На состоявшемся 21 сентября съезде РСЛ новыми сопредседателями партии были избраны Пагор и Осипов.

Мирослав Митрофанов подчеркнул, что такой "вариант возобновления партийной деятельности" не может поддержать и принять.

"С их приходом к власти идеологический баланс в партии резко смещается в консервативную и популистскую сторону. Дух партии уже не отражает ее названия - быть союзом политиков разных взглядов, а превращается в очередную консервативно-популистскую организацию, которых в Латвии и так достаточно", - объяснил свой уход из партии Митрофанов.

По его словам, другие многолетние сторонники и лидеры партии также покинули ее и партия потеряла около половины депутатов в самоуправлениях. В их числе депутат Рижской думы Инна Дьери и вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев. Причем этот процесс развивается, утверждает Митрофанов.

Митрофанов добавил, что фракция Русский союз Латвии в Рижской думе останется и будет действовать "на благо интересов своих избирателей".

Русский союз Латвии уже долгое время не представлен в Сейме, а на последних выборах потерял и место в Европарламенте, однако достижение партии на выборах Сейма достаточно для того, чтобы претендовать в этом году на финансирование из госбюджета в размере 240 000 евро.