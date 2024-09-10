Rail Baltica, airBaltic, дороги, региональные перевозки: Ринкевич потоптался больных мозолях Бришкенса

Президент Латвии подчеркнул, что на Минсообщения возложены сложные и важные для страны проекты транспортной инфраструктуры, особенно в части финансирования, хорошего и четкого управления и надзора за этими проектами. По мнению Ринкевича, это относится и к реализации "Rail Baltica" в Латвии, и к финансовой ситуации с авиакомпанией "airBaltic". Поэтому он ожидает от правительства и министра сообщения прозрачного управления и четкого объяснения принятых решений латвийской общественности.

Во время встречи президент отметил, что Минсообщения является держателем государственных долей капитала "airBaltic", поэтому от руководства министерства ожидается эффективное управление, в том числе реалистичная оценка существующего бизнес-плана "airBaltic" и его соответствия экономической ситуации в стране. Кроме того, важно, чтобы правительство принимало решения, способствующие как улучшению финансового положения компании, так и сохранению базы "airBaltic" в Риге. Нельзя допустить сокращения предлагаемого авиакомпанией сообщения из Риги, а количество направлений и рейсов необходимо сохранить и в будущем.

Стороны обсудили также реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica".

Президент Латвии попросил министра объяснить, как Минсообщения планирует учесть выводы ревизии Государственного контроля о проблемах в организации региональных пассажирских перевозок, отметив, что в нынешней бюджетной ситуации не должно быть случаев, когда средства государственного бюджета, как об этом заявил Госконтроль, используются сверх возможностей.

Во время встречи Ринкевич попросил министра рассказать о приоритетах на ближайшие годы в отношении улучшения дорог в регионах Латвии. Президент обратил внимание на то, что и региональный пассажирский транспорт, и состояние дорог являются очень важными вопросами почти во время каждого визита президента в регионы Латвии.