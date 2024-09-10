В зоне фуд-корта этого универмага всегда много детворы. Это удобное место для перекуса с большим выбором блюд. К тому же на этаже находится детская парикмахерская.

Однако родителей возмутила реклама вибраторов, которую без всякого стеснения показывали на ярких рекламных экранах, установленных в универмаге.

11-летний сын рижанки Юлии, заметив на экране рекламу магазина “Sexy Style”, поинтересовался у мамы, что это за игрушки такие и где их можно купить. Женщина была в шоке и обратилась в программу Bez Tabu телеканала TV3.

Представители торгового центра рекламу сразу же сняли. Однако на вопрос журналистов ответили следующее:

"Оценив рекламу «Sexy Style», мы пришли к выводу, что она не относится к категории эротической или порнографической. Материал не отображает действий сексуального характера и не изображает гениталий, он был создан в интерактивной форме, без нарушения требований законодательства. Рекламный материал был создан для информирования потребителей о дне рождения конкретной компании и юбилейной акции. Администрацию ТЦ Olimpia заботят этические нормы, установленных обществом!".

Представитель магазина "Sexy Style" Эва Гулбе понимает растерянность Юлии, но поясняет, что игрушки, показанные в рекламе, — это не вибраторы, а массажные устройства, предназначенные для всего тела. Она отметила, что реклама была сделана специально к празднованию 18-летия магазина.

Менеджер магазина заявляет, что их цель – не запутать публику, а просветить.