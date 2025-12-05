Прокуратура поддержала СГБ: дело Росликова идёт в суд Стабильности! Редакция PRESS 5 декабря, 2025 16:06 Стабильности!

Screenshot

Окружная прокуратура официально предъявила обвинение лидеру партии «Стабильности!» Алексею Росликову. Это означает, что прокурор поддержал позицию СГБ, обвиняющей политика в том, что он своим выступлением в Сейме встал на защиту русских и русскоговорящих в Латвии.

По словам самого Росликова, прокуратура собирается уже в этом году направить дело в суд — и первые слушания, возможно, состоятся ещё до апреля. В его поддержку у здания прокуратуры сегодня собрались неравнодушные люди. Очевидно, что процесс будет громким и привлечёт внимание не только в Европе, но и за её пределами.

Напомним, что уголовное преследование началось из-за речи Росликова 5 июня — тогда он критиковал декларацию о «преступной русификации» и призывал не допустить дискриминацию по языковому признаку. СГБ посчитала, что его слова якобы провоцируют рознь между латышами и русскими.

Спецслужба требует судить Росликова по части второй статьи 78 Уголовного закона, как государственное должностное лицо, которое будто бы разжигает национальную ненависть.

Однако сам Росликов подчёркивает: часть дела уже закрыта, а обвинения в возможных связях с Россией сняты полностью.

