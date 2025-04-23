Президент Латвии обсудит с должностными лицами трансатлантические отношения — и ни одного мужчины!

С 24 апреля по 7 мая в магазинах Maxima пройдет грандиозная складская распродажа, на этот раз предлагающая широкий ассортимент продуктов по цене от 9 центов, а также промышленные товары. Всего будет представлено до 30 000 наименований товаров, в том числе продукты питания, ассортимент промышленных товаров для приготовления пищи, для летних приключений, красоты и других целей.