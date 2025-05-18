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Предприниматель назвал закрытие советских заводов «огромной ошибкой» (1)

© Латвийское радио 4 18 мая, 2025 09:35

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Многие доставшиеся Латвии от СССР предприятия можно было сохранить и модернизировать. Но страна тогда проходила «бескровную революцию» в экономике, и считалось, что в новом мире старое наследие не очень-то нужно. На сегодня это выглядит большой ошибкой, сказал в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 экономист и предприниматель Янис Ошлейс.

На вопрос, можно ли было сохранить советское индустриальное наследие, профессор Латвийского университета Инна Штейнбука ответила: «Думаю, что в то время, наверное, можно было — если бы действовали рационально, без эмоций. Могли сохранить больше, конечно. Другое дело, что те заводы сейчас были бы совершенно иными. Рынки-то были другие. Мы переориентировались с рынка России или Советского Союза, куда экспортировали 100% или 99% продукции. То есть всё равно надо было их переделать».

При этом, добавила она, в Латвии в 1990-е происходила, по сути «бескровная революция» — полностью перестраивалась экономика, общественные и политические институты и др., и рассчитывать, что в такой период все будет, «как в учебниках», — наивно.

Другой участник эфира, экономист и предприниматель Янис Ошлейс, тоже считает, что это было возможно:

«В то время мы даже не особенно хотели сохранять. Я отлично помню разговоры о том, что "эти предприятия неэффективные, пусть уходят". Сейчас я во многих странах своими глазами вижу предприятия, которые даже хуже, чем ВЭФ в 1990-м году. Мы стопроцентно могли их сохранить, но никто не старался: мы думали, что всё будет нормально и без них. 

Теперь я вижу в этом огромную ошибку. Но в то время не только политики, даже всё общество почти думало — а, сойдёт. Новый мир будем строить по-новому».

Ошлейс отметил, что многие советские предприятия были выстроены неправильно, «поэтому, чтобы сделать их эффективными, надо было бы многое перестраивать. Но в том, что были предприятия, располагавшие отличным западным оборудованием — в том числе и японские, и немецкие станки стояли, где можно было делать что-то другое, — я просто на сто процентов уверен. Тем более, и кадры были».  

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