Пособия семьям с детьми по-новому: кому и сколько?

Помощь государства

Материнское пособие и другие

Семьи с детьми до наступления совершеннолетия детей (или когда те начинают самостоятельно зарабатывать) получают несколько видов государственных пособий - в зависимости от возраста ребенка.

Это:

* материнское пособие - в период беременности и после родов;

* материнское и отцовское пособия - по уходу за ребенком;

* родительское пособие;

* семейное пособие;

* разовое пособие по случаю рождения ребенка;

* пособие по уходу за ребенком-инвалидом...

Человек родился!

Основная помощь – от самоуправлений

Пособие родителям по случаю рождения ребенка выплачивается государством и самоуправлениями - независимо от доходов семьи. Государство выплачивает родителям указанную в законе сумму - разовое пособие по случаю рождения ребенка. Вот уже несколько лет оно остается в размере 421,17 евро – на ребенка.

В уникальных случаях, когда в семье рождается тройня, государство оказывает единовременную материальную поддержку - 15 000 евро сразу. Пособие не облагается подоходным налогом с населения, его выплату обеспечивает Министерство благосостояния. Это пособие предназначено для материальной поддержки семей, так как одновременное рождение и уход за тремя детьми влекут за собой значительные дополнительные расходы. За 20 лет пособие по случаю рождения тройни выплачивалось по одному, максимум три раза в год...

Местные самоуправления вправе более гибко устанавливать своими правилами размер помощи новорожденному. Это также разовое пособие, оно во всех самоуправлениях разное – в зависимости от доходов самоуправления и, конечно, его демографической политики.

Мы изучили размеры пособий в некоторых самоуправлениях Латвии.

* 1 000 евро. Это самое большое пособие по случаю рождения ребенка. Оно установлено Юрмальским городским самоуправлением на каждого родившегося в городе малыша - если один из родителей или опекунов зарегистрирован в Юрмале не менее 12 месяцев. Да, пособие новорожденному – это тоже стимул увеличить число жителей не только за счет малышей, но и задекларированных в городе родителей.

* В Резекне пособия по случаю рождения ребенка в размере 360 евро выплачивают, если зарегистрированное место жительства одного из родителей и ребенка с момента рождения находятся на административной территории муниципалитета.

Пособие выплачивается ежемесячно в размере 20 евро до достижения ребенком полутора лет.

Один из родителей ребенка имеет право на получение пособия по рождению ребенка в размере 720 евро на каждого новорожденного, если зарегистрированное место жительства обоих родителей и ребенка с момента рождения находится на административной территории самоуправления. В таком случае пособие выплачивается ежемесячно в размере 40 евро до достижения ребенком полутора лет. О пособии надо заявить в течение 6 месяцев со дня рождения.

* Даугавпилс в апреле увеличил размер пособия по случаю рождения ребенка с 500 до 700 евро. Условие: ребенок и один из родителей должны быть задекларированы на территории самоуправления.

* В Лиепае с 1 февраля размер пособия по случаю рождения ребенка увеличен с 300 до 500 евро. Если рождается двойня – самоуправление дарит по 500 евро на каждого ребенка; если рождается тройня или более деток сразу, то помощь возрастает до 1 500 евро на каждого малыша.

* В Вентспилсе пособие по случаю рождения ребенка назначается одному из родителей, который задекларировал свое место жительства на административной территории Вентспилсского края не менее чем за последние 12 месяцев и ребенок задекларирован там же, в размере:

- 200 евро – на первого или второго ребенка;

- 300 евро – на третьего ребенка;

- 400 евро – на четвертого ребенка;

- 500 евро – на пятого и так далее ребенка.

Если оба родителя и ребенок задекларировали свое место жительства на территории Вентспилсской краевой администрации не менее чем за последние 12 месяцев, пособие выплачивается в размере:

- 300 евро – на первого или второго ребенка;

- 350 евро – на третьего ребенка;

- 400 евро – на четвертого ребенка;

- 500 евро – на пятого и так далее ребенка...

В Риге - с поправками и оговорками

Решение о пособии принималось непросто

Перед выборами в местные самоуправления Рижская дума утвердила поправки к обязательным правилам, которые увеличили размер пособия по случаю рождения ребенка. Ранее в Риге было одно из самых низких пособий новорожденным в Латвии - 150 евро на ребенка. В случае рождения тройни издавался отдельный приказ, и родителям от самоуправления дарили 4 500 евро. В этом году в марте Рижская дума из специального фонда выделила тройняшкам 7 500 евро.

Размер новых пособий новорожденным с 1 июля 2025 года:

- в случае рождения одного ребенка – 150 евро, а с 1 января 2026 года – 450 евро;

- при рождении двух детей одновременно – 4 500 евро;

- если рождаются двое детей одновременно и в семье трое и более детей – 6 000 евро;

- при рождении трех и более детей в одних родах – 7 500 евро;

- если новорожденный ребенок родился крайне или очень недоношенным (менее 32 недель беременности) - дополнительно 1 500 евро.

В этом году на выплату данного пособия запланировано 592,5 тысячи евро; в 2026-м потребуется дополнительно 1,15 млн. евро.

Обязательные правила о новом размере пособия вступили в силу с 1 июля 2025 года, но с оговорками. До конца текущего года единовременное пособие на одного новорожденного оставили прежним — 150 евро.

Также было введено условие, чтобы место жительства одного из родителей на административной территории Рижского самоуправления было задекларировано не менее чем за 12 месяцев до рождения ребенка. Что часто практикуется и в других самоуправлениях страны. Но в столице мера встретила непонимание со стороны части общества.

В результате Рижская дума пересмотрела часть условий выплаты пособий родителям новорожденных.

(!) Отменяется требование о декларировании за 12 месяцев до рождения ребенка. Пособие будут получать и те родители, чье место жительства в Риге было задекларировано менее чем за 12 месяцев до рождения ребенка.

До сих пор для получения пособия на новорожденного с 1 июля родители должны были быть задекларированы в Риге не менее чем с 1 июля этого года. Теперь этот срок перенесен на 1 июня. Это означает, что семьи, чьи дети родились с 1 июня по 1 июля и которые не имели права на получение пособия, теперь смогут его получать.

Исключение из требования 12-месячного декларирования сохраняется в двух случаях: если запрашивается пособие на двойню и если двойня родилась преждевременно (менее 32 недель беременности). Если срок декларирования составляет менее 12 месяцев, то пособие таким семьям выплачивается в размере, установленном нормативным актом на момент рождения ребенка.

Если ни один из родителей двойни не был задекларирован в Риге в течение как минимум 12 месяцев, семья сможет получить все положенные пособия, то есть в настоящее время 150 евро на каждого ребенка, а с 1 января следующего года – 450 евро на каждого новорожденного, а также все гарантированные государством пособия...

Всё меньше мальчиков и девочек

В большинстве домохозяйств ЛАТВИИ нет детей

В Латвии преобладают домашние хозяйства без детей, - свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В 2024 году в Латвии 73,3% домохозяйств не имели детей: 38,6% - домохозяйства в составе одного лица; 17,8% - пары без детей; 16,9% - домохозяйства другого вида без детей.

В 2023 году 14,9% всех домохозяйств с детьми подвержены риску бедности. То же - 30,4% домохозяйств, в которых детей воспитывает только один взрослый.

На начало 2025 года в Латвии проживало 1,857 млн. жителей, из них 344 тысячи, или 18,5%, - дети в возрасте до 17 лет. С начала 2016 года численность детей сократилась на 8,8 тысячи, или на 2,5%...

(!) Подробнее

на портале Государственного агентства социального страхования: vsaa.gov.lv

на портале Рижского самоуправления: riga.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА