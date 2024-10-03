Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Работники портов давно предупреждали, что не примут новый шестилетний контракт по истечении предыдущего 30 сентября, если владельцы портов не повысят им зарплату более чем в полтора раза, не улучшат социальный пакет и не гарантируют защиту рабочих мест от грядущей автоматизации.

Договориться не получилось, и с 1 октября докеры заблокировали порты, через которые в Нью-Йорк, Техас, Вашингтон и другие крупные города и штаты востока страны импортируются морем продовольствие и промышленные товары и экспортируется американская продукция за рубеж.

С аналогичными перебоями США сталкивались в ковид, и тогда это привело к пустым полкам в магазинах, убыткам экспортеров и скачку цен. В этот раз подобный кризис имеет политическую подоплеку, поскольку удорожание жизни и падение доходов — ключевые вопросы для американцев в преддверии выборов 5 ноября, на которых вице-президент Камала Харрис схлестнулась с экс-президентом Дональдом Трампом.

Какой ущерб нанесет забастовка Америке и миру

Если забастовка затянется хотя бы на неделю, ее последствия будут сказываться еще несколько месяцев, поскольку застрявшие на американском рейде суда не вернутся вовремя в Азию и не успеют привезти в Европу и США товары к рождественскому потребительскому сезону, на который приходится годовой пик розничных продаж.

Морские грузоперевозки — ключевое звено мировой экономики, они обеспечивают 80% международной торговли товарами, превышающей 25 трлн долларов в год. Перебои с экспортом и импортом товаров в Америке аукнутся всему миру, поскольку на США приходится более четверти мировой экономики, общий объем которой в этом году достигнет 110 трлн долларов, согласно прогнозу МВФ. Доля США — 29 трлн, доля двух ближайших конкурентов — Китая и Евросоюза — по 19 трлн долларов.

Американские потребители пострадают первыми.

Через заблокированные пикетчиками порты в Америку поступает почти 50% продовольственного импорта, включая бананы и шоколад. Через них же проходит около 15% сельскохозяйственного экспорта — а сейчас как раз пиковое время для продажи американского зерна урожайного 2024 года.

Эксперты Oxford Economics предвидят перебои с торговлей одеждой и обувью, табаком, запчастями и машинами европейских автопроизводителей. Но оговариваются, что угроза забастовки висела над американцами уже несколько месяцев. Бизнес подготовился, поэтому ущерб на первых порах будет небольшим.

«Однако если забастовка растянется на недели, возможен и рост цен, и дефицит товаров», — сказал Би-би-си бывший советник Белого дома Сет Харрис, ныне профессор бостонского Северовосточного университета.

Из-за забастовки порты перестанут принимать и отправлять контейнеры и автомобили. Поставки энергоносителей и сыпучих грузов продолжатся, как прежде, равно как и прием круизных лайнеров — в отличие от ковидных времен, отдыхающим не придется задержаться в море. Есть и еще одно важное исключение — поставки военных грузов.

Профсоюзы обещали не чинить препятствий Пентагону, да и закон дает президенту право заставить докеров вернуться к работе, если забастовка угрожает национальной безопасности. Так что поставки через Атлантику оружия союзникам, включая Европу, Украину и Израиль, продолжатся как ни в чем ни бывало.

Oxford Economics оценивает ущерб от забастовки для американской экономики как минимум в 4,5 млрд долларов в неделю. Более 100 тысяч человек могут оказаться временно безработными, а треть всего экспорта и импорта будет задержана, что подорвет темпы роста экономики США.

Со временем все рассосется. Но к этому времени в Америке произойдет другое эпохальное событие — выборы президента.

Как забастовка скажется на шансах Харрис и Трампа выиграть выборы

Кризис в портах за месяц до голосования добавляет нервозности и неопределенности в преддверии исторического выбора между изоляционизмом непредсказуемого сторонника торговых войн Дональда Трампа и темной лошадкой нынешней конюшни демократов Камалой Харрис, заявляющей себя продолжателем политики Джо Байдена, более открытого свободной торговле, пусть и с серьезными ограничениями для Китая.

Если в новостях будут неделями появляться пикеты недовольных докеров и очереди за туалетной бумагой, как в ковид, то Харрис как представителю нынешней администрации будет сложнее убедить избирателей, что она сумеет улучшить их жизнь.

До замены кандидата от демократов все опросы показывали, что американцы скорее доверят экономику Трампу, чем Байдену. Харрис немедленно переломила этот тренд и второй месяц подряд опрос FT-Michigan Ross отдает ей лидерство в этом ключевом вопросе избирательной кампании — 44% против 42% у Трампа.

Ни Харрис, ни Трамп пока никак не комментировали забастовку. Однако Трамп выставляет себя защитником интересов американских трудяг, и ему легче будет использовать образ недовольных портовых работников в свою пользу.

В то же время, профсоюзы традиционно симпатизируют социально-ориентированным демократам, а не республиканцам, которые склоняются к дикому капитализму с минимальным участием государства в экономике и скорее защитят бизнес, чем работников.

США не Франция, но даже оплот капитализма при Байдене сотрясали масштабные трудовые споры. На пикеты выходили работники железных дорог, авиа- и автозаводов. Бастовали сценаристы в Голливуде. Байден слыл сторонником профсоюзов и даже присоединился к одному из пикетов.

Однако на этот раз Байден решил остаться над схваткой и отказался вмешиваться. Он не поддержал профсоюз докеров, но и отверг мольбы бизнеса воспользоваться правом приостановить забастовку на 80 дней в интересах безопасности страны. Этот закон применил республиканец Джордж Буш-младший в 2002 году для разгона забастовки докеров в портах на противоположном, западном побережье США после 11 дней хаоса.

По мнению профессора Ратгерского университета Уильяма Бручера, забастовка навредит демократам больше, чем республиканцам. Однако любая ссора с профсоюзами перед выборами обойдется Харрис еще дороже.