Пора выбирать елочки: рижан призывают самим выбрать главные елки столицы

«Мы приглашаем школы, семьи, друзей и всех любителей природы отправиться в лес и вместе найти самые красивые ели, которые станут украшением города», - говорится в обращении предприятия.

На сайте компании размещена интерактивная карта с 13 участками в рижских и пригородных лесах, где могут расти подходящие ели. Это территории Рижского, Юглас и Тирельского лесничеств - от района Межарес до окрестностей Олайне и Бабите.

Чтобы предложить свою находку, нужно отправить фото или видео ели с GPS-координатами на адрес pr@rigasmezi.lv до 5 ноября 2025 года. Все заявки рассмотрят лесничие, а автор дерева, признанного одной из главных городских елей, получит специальный приз и приглашение на церемонию открытия вместе с мэром Риги.

Главная ель должна быть высокой - примерно с 4–5-этажный дом, густой, ровной и тёмно-зелёной, без повреждённых ветвей. В «Rīgas meži» напоминают: участие в акции - это не только шанс повлиять на праздничный облик столицы, но и прекрасный повод провести день на свежем воздухе.