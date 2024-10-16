Половину Rīgas dzirnavnieks приобрел немецкий производитель зерновых продуктов

На сделку еще необходимо разрешение Совета по конкуренции.

Сумму сделки представители компании не раскрыли.

Сделка касается только переработки овсяного зерна, в то время как производство муки и мучных продуктов, а также работу под брендом "Herkuless" и "Saimniece" продолжит "Dobeles dzirnavnieks". Кроме того, "Dobeles dzirnavnieks" продолжит обеспечивать распространение в Латвии продуктов, произведенных "Rīgas dzirnavnieks".

В компании отмечают, что в дальнейшем "Rīgas dzirnavnieks" будет специализироваться на первичной обработке и переработке овсяного зерна, а "H. & J. Brüggen KG", как предприятие, ведущее долгосрочное сотрудничество с крупнейшими торговыми сетями в Европе и мире, обеспечит продажу произведенной в Риге продукции на глобальном рынке.

Председатель правления "Dobeles dzirnavnieks" Кристап Амсилс подчеркнул, что создание совместного предприятия укрепит сотрудничество двух предприятий, будет способствовать долгосрочному росту "Rīgas dzirnavnieks" и конкурентоспособности производимых предприятием продуктов на глобальном рынке, а также обеспечит стабильные объемы переработки зерновых в Латвии.

Амсилс отмечает, что "Rīgas dzirnavnieks" уже несколько лет успешно сотрудничает с "H. & J. Brüggen KG", обеспечивая предприятию поставки произведенных в Добеле овсяных хлопьев и других зерновых продуктов.

Специализация на переработке овсяного зерна даст возможность успешнее конкурировать на глобальном рынке, расширить ассортимент продуктов и наладить производство новых продуктов, в том числе нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью, добавляет Амсилс.

Он убежден, что в результате сотрудничества с "H. & J. Brüggen KG" "Rīgas dzirnavnieks" получит дополнительный опыт и знания, которые будут способствовать в том числе общему развитию латвийской зерноперерабатывающей отрасли.

Министр экономики Виктор Валайнис акцентирует внимание на том, что рост объема иностранных инвестиций и экспорта играет решающую роль в стимулировании экономического развития страны.

Как сообщалось, в прошлом году "Rīgas dzirnavnieks" работал с оборотом в 31,279 млн евро и прибылью в 953 165 евро. Компания зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 6,579 млн евро.

"Rīgas dzirnavnieks" производит продукты переработки зерна: пшеничную и ржаную муку, мучные смеси, хлопья, плющенное зерно и крупы для промышленных потребителей, а также фасованную продукцию для индивидуального потребления под брендами "Herkuless", "Hercogs" и "Īsta saimniece". Предприятие является частью группы "Baltic Mill".

В свою очередь, "Dobeles dzirnavnieks" в 2023 году работало с оборотом в 237,505 млн евро, что на 2,7% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 77,7% и составила 12,172 млн евро.

Компания "Dobeles dzirnavnieks" зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 3,897 млн евро. Крупнейшим акционером компании является эстонский производитель зерна "Tartu Mill". Основные направления деятельности предприятия - производство всех видов пшеничной муки, манны, мучных смесей, макарон, зерновых хлопьев, круп и кормов для животных.

Компания "H. & J. Brüggen KG" создана в 1868 году. Основные производства компании расположены в немецком городе Любеке, где производятся зерновые хлопья, мюсли, зерновые батончики, а также овсяные хлопья и другие продукты из очищенных от оболочки зерновых культур. Предприятие также имеет производства в Польше, Франции и Чили. Компания экспортирует около 230 000 тонн продукции в год в более чем 90 стран мира, ее оборот составляет почти 560 млн евро.