Politico: Анджелина Джоли не уведомила власти Украины о своем визите

Американская актриса Анджелина Джоли, которая в среду, 5 октября, приехала в украинские города Николаев и Херсон с благотворительной организацией Legacy of War Foundation, не уведомляла правительство страны о своем визите заранее. Об этом сообщает европейская редакция американской газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника издания, Джоли пересекла границу пешком. С территории какой страны она прибыла в Украину, не уточняется.

В публикации на сайте благотворительной организации указано, что Джоли встретилась с медперсоналом, местными жителями и волонтерами. "Жители Николаева и Херсона каждый день живут в опасности, но не сдаются. В то время, когда правительства по всему миру отворачиваются от защиты мирных жителей, их сила и взаимная поддержка вызывают чувство глубокого уважения. После почти четырех лет конфликта их усталость очевидна, но так же очевидна и их решимость. Семьи хотят безопасности, мира и возможности восстановить свою жизнь", - приводятся в тексте слова актрисы.

Ясности по попавшему в ТЦК мужчине из сопровождения Джоли по-прежнему нет

5 ноября, через несколько часов после того, как стала появляться информация о приезде американской актрисы в Украину, украинские СМИ и Telegram-канали также начали писать, что она заехала в ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, пришел на смену военкомату. - Ред.) в городе Николаеве, поскольку человека из ее сопровождения планировали мобилизовать.

Издания со ссылкой на источники публиковали противоречивую информацию: одни писали, что мужчина оказался в ТЦК из-за проблем с военно-учетными документами и уже "готовится" к службе, вторые - что после установления личности "он спокойно уехал по своим делам".

Вскоре стало известно, что речь идет о 33-летнем тренере по боевому самбо по имени Дмитрий Пищиков из города Кропивницкий. Его брат Евгений рассказал украинскому гостелеканалу "Суспильне" ("Общественное"), что мужчина не служил в армии, проходил военную кафедру в летной академии, а теперь из-за заболевания спины может служить только в тылу. По словам его девушки Юлии, утром 6 ноября Дмитрий по-прежнему не выходил на связь. Тренер Дмитрия Вячеслав уточнил в комментарии телеканалу, что задержали мужчину еще ночью 4 ноября.

Представители Сухопотных войск армии Украины заявили "Суспильне", что в ходе проверки в ТЦК выяснилось: Дмитрий - офицер запаса и у него нет подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации. А по заключению военно-врачебной комиссии от июня 2025 года он пригоден к службе в тылу. В ТЦК Николаева Politico также заявили, что Дмитрия направили на военную переподготовку.

Анджелина Джоли уже бывала в Украине в 2022 году

Джоли уже приезжала в Украину после начала полномасштабной войны. В конце апреля 2022 года американская актриса посетила Львов. В частности, она побывала в центре приема беженцев на местном вокзале и в интернате, а также встретилась с детьми, пострадавшими в результате военных действий. Местным жителям также удалось снять видео с Джоли, когда она зашла в кафе.

Хотя актриса с 2001 года - посол доброй воли управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ее визит в Украину, как сообщалось, был личным.