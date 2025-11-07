Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Politico: Анджелина Джоли не уведомила власти Украины о своем визите

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 08:41

Мир 0 комментариев

Анджелина Джоли не сообщала правительству Украины заранее о намерении посетить страну, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Он добавил, что актриса пересекла границу пешком.

Американская актриса Анджелина Джоли, которая в среду, 5 октября, приехала в украинские города Николаев и Херсон с благотворительной организацией Legacy of War Foundation, не уведомляла правительство страны о своем визите заранее. Об этом сообщает европейская редакция американской газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника издания, Джоли пересекла границу пешком. С территории какой страны она прибыла в Украину, не уточняется.

В публикации на сайте благотворительной организации указано, что Джоли встретилась с медперсоналом, местными жителями и волонтерами. "Жители Николаева и Херсона каждый день живут в опасности, но не сдаются. В то время, когда правительства по всему миру отворачиваются от защиты мирных жителей, их сила и взаимная поддержка вызывают чувство глубокого уважения. После почти четырех лет конфликта их усталость очевидна, но так же очевидна и их решимость. Семьи хотят безопасности, мира и возможности восстановить свою жизнь", - приводятся в тексте слова актрисы.

Ясности по попавшему в ТЦК мужчине из сопровождения Джоли по-прежнему нет

5 ноября, через несколько часов после того, как стала появляться информация о приезде американской актрисы в Украину, украинские СМИ и Telegram-канали также начали писать, что она заехала в ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, пришел на смену военкомату. - Ред.) в городе Николаеве, поскольку человека из ее сопровождения планировали мобилизовать.

Издания со ссылкой на источники публиковали противоречивую информацию: одни писали, что мужчина оказался в ТЦК из-за проблем с военно-учетными документами и уже "готовится" к службе, вторые - что после установления личности "он спокойно уехал по своим делам".

Вскоре стало известно, что речь идет о 33-летнем тренере по боевому самбо по имени Дмитрий Пищиков из города Кропивницкий. Его брат Евгений рассказал украинскому гостелеканалу "Суспильне" ("Общественное"), что мужчина не служил в армии, проходил военную кафедру в летной академии, а теперь из-за заболевания спины может служить только в тылу. По словам его девушки Юлии, утром 6 ноября Дмитрий по-прежнему не выходил на связь. Тренер Дмитрия Вячеслав уточнил в комментарии телеканалу, что задержали мужчину еще ночью 4 ноября.

Представители Сухопотных войск армии Украины заявили "Суспильне", что в ходе проверки в ТЦК выяснилось: Дмитрий - офицер запаса и у него нет подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации. А по заключению военно-врачебной комиссии от июня 2025 года он пригоден к службе в тылу. В ТЦК Николаева Politico также заявили, что Дмитрия направили на военную переподготовку.

Анджелина Джоли уже бывала в Украине в 2022 году

Джоли уже приезжала в Украину после начала полномасштабной войны. В конце апреля 2022 года американская актриса посетила Львов. В частности, она побывала в центре приема беженцев на местном вокзале и в интернате, а также встретилась с детьми, пострадавшими в результате военных действий. Местным жителям также удалось снять видео с Джоли, когда она зашла в кафе.

Хотя актриса с 2001 года - посол доброй воли управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ее визит в Украину, как сообщалось, был личным.

Главные новости

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Важно

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз
Важно

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Обновлено: 11:50 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 24 минуты назад
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Sfera.lv 3 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 18 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
Рига: недоремонтированная столица
Sfera.lv 23 часа назад
Завтрак со «Сферой»: перец, фаршированный булгуром
Sfera.lv 1 день назад
Полковник Блёдоне: если будем бежать — латыши вымрут
Bitnews.lv 1 день назад

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать