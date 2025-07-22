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Почему вместо санкций Трамп берет на вооружение пошлины

© Deutsche Welle 22 июля, 2025 13:40

Мир 0 комментариев

То, что президент США Дональд Трамп сделал ставку на таможенные пошлины вместо санкций, аналитики называют одновременно "худшей ставкой в мире" и "мощным проверенным источником влияния" для защиты национальных интересов Соединенных Штатов. После того как в январе 2025 года Трамп вернулся в Белый дом, его угрозы ввести пошлины в отношении десятков стран вызвали сильное чувство неопределенности среди американского бизнеса и мировых торговых партнеров Вашингтона.

Манеру Трампа окрестили "тарифным танго": сначала он разбрасывается громкими обещаниями ввести высокие ввозные пошлины на иностранные товары, а затем резко отказывается от них. По мнению наблюдателей, это соответствует меняющимся политическим и экономическим целям президента. Тем не менее финансовые рынки остаются в напряжении, не зная, как, когда и против кого президент США может в следующий раз ввести пошлины. Их размер для Китая, крупнейшего экономического и военного соперника Соединенных Штатов, в апреле достиг исторического максимума, взлетев до 145%, однако уже в следующем месяце после американо-китайских торговых переговоров в Лондоне был снижен до 51%.

Внезапное повышение и последующее снижение пошлин показывает, как хозяин Белого дома использует их в качестве гибкого инструмента для исправления того, что он считает несправедливой торговлей.

"Взгляды президента были сформированы быстрым экономическим ростом Японии в 1980-х годах и ощущением того, что японцы обгоняли культовую для американцев их автомобильную промышленность из-за слишком щедрых условий торговли, предоставленных США", - пояснила в интервью DW доцент истории Стэнфордского университета Дженнифер Бёрнс.

Пошлины соответствуют концепции Трампа "Америка прежде всего"

Таможенные пошлины - излюбленное оружие Трампа для решения проблемы огромного торгового дефицита США, особенно с Китаем, составившего в 2024 году, по данным Бюро переписи населения США, 295 миллиардов долларов. Они также соответствуют его курсу "Америка прежде всего", направленному на защиту отечественной промышленности и стимулирование создания рабочих мест.

 Белый дом защищает позицию президента, настаивая на том, что пошлины могут быть быстро введены и, в отличие от санкций, не закрывают полностью иностранные рынки для американских компаний. "Трамп может усилить это давление, когда захочет, а затем снова ослабить, когда рынки начнут непредсказуемо реагировать, или когда это перестанет служить его целям, - подчеркнула в интервью DW София Буш, замдиректора Геоэкономического центра Атлантического совета (Atlantic Council). - С пошлинами это сделать гораздо проще, чем с санкциями".

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