Почему вместо санкций Трамп берет на вооружение пошлины

Манеру Трампа окрестили "тарифным танго": сначала он разбрасывается громкими обещаниями ввести высокие ввозные пошлины на иностранные товары, а затем резко отказывается от них. По мнению наблюдателей, это соответствует меняющимся политическим и экономическим целям президента. Тем не менее финансовые рынки остаются в напряжении, не зная, как, когда и против кого президент США может в следующий раз ввести пошлины. Их размер для Китая, крупнейшего экономического и военного соперника Соединенных Штатов, в апреле достиг исторического максимума, взлетев до 145%, однако уже в следующем месяце после американо-китайских торговых переговоров в Лондоне был снижен до 51%.

Внезапное повышение и последующее снижение пошлин показывает, как хозяин Белого дома использует их в качестве гибкого инструмента для исправления того, что он считает несправедливой торговлей.

"Взгляды президента были сформированы быстрым экономическим ростом Японии в 1980-х годах и ощущением того, что японцы обгоняли культовую для американцев их автомобильную промышленность из-за слишком щедрых условий торговли, предоставленных США", - пояснила в интервью DW доцент истории Стэнфордского университета Дженнифер Бёрнс.

Пошлины соответствуют концепции Трампа "Америка прежде всего"

Таможенные пошлины - излюбленное оружие Трампа для решения проблемы огромного торгового дефицита США, особенно с Китаем, составившего в 2024 году, по данным Бюро переписи населения США, 295 миллиардов долларов. Они также соответствуют его курсу "Америка прежде всего", направленному на защиту отечественной промышленности и стимулирование создания рабочих мест.

Белый дом защищает позицию президента, настаивая на том, что пошлины могут быть быстро введены и, в отличие от санкций, не закрывают полностью иностранные рынки для американских компаний. "Трамп может усилить это давление, когда захочет, а затем снова ослабить, когда рынки начнут непредсказуемо реагировать, или когда это перестанет служить его целям, - подчеркнула в интервью DW София Буш, замдиректора Геоэкономического центра Атлантического совета (Atlantic Council). - С пошлинами это сделать гораздо проще, чем с санкциями".