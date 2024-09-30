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Кто виноват, что автогонщики из Латвии въехал в толпу? Эксперты высказали версии

Редакция PRESS 30 сентября, 2024 10:43

ЧП и криминал 0 комментариев

Литовский автоэксперт, очевидец и один из участников высказали свое мнение о трагической аварии в литовском городе Утена, где один человек погиб и несколько получили ранения, когда латвийский экипаж гонщиков въехал в зрителей, пишет Rus.tvnet.lv.

Известно, что погибший - 21-летний молодой человек. Трагедию прокомментировали как очевидцы, так и эксперты отрасли.

Очевидец Кристина считает, что латвийский пилот не заметил тюков сена со стрелками, которые находились рядом с поворотом.

"Здесь повсюду были тюки сена, но их сбил другой раллийный экипаж. Наверное, латвийский пилот не увидел, что поворот был крутым или что-то в этом роде. Торможение точно было, но было уже слишком поздно", - рассказала очевидец.

​Между тем, литовский раллийный гонщик Артурс Даунорович, покинувший трассу незадолго до латвийского экипажа, назвал ряд причин, по которым, по его мнению, произошла трагедия.

"Большой ошибкой было то, что скоростной этап проходил ночью. Во-первых, зрителей ослепляет яркий свет, что затрудняет оценку опасности ситуации. Во-вторых, метеорологические условия. Во время движения нас несколько раз заносило на поворотах - по мере охлаждения воздуха появлялась точка росы, поверхность становилась скользкой", - рассказывает литовский автогонщик.

"Даже когда мы увидели тюки сена, нам было трудно вовремя остановить машину - мы мгновенно съехали с дороги. Это очень опасное место, и прямо за поворотом в тупике не должно было быть зрителей. Те, кто отвечал за безопасность, допустили ошибку", - отметил гонщик.

"Однако еще один важный нюанс заключается в том, что пилот мог не видеть тюк сена, потому что предыдущие экипажи отодвинули его в сторону. Представьте себе, что в стенограмме написано: "300 (метров - ред.), соломенный конус, влево 5 (резкий поворот - ред.)". И если бы пилот не увидел тюк сена, он бы не смог остановить машину в таких сложных условиях", - рассказал автоспортсмен литовскому СМИ 15min.

Он пришел к выводу, что не следует проводить скоростной этап в городе в ночное время, если нельзя гарантировать безопасность зрителей. Если бы гонка проводилась днем, катастрофы можно было бы избежать.

Литовский эксперт по автоспорту рассказал изданию LRT, что темнота не влияет на безопасность участников и зрителей. Спортсмены ездят по стенограмме, или заранее проезжают по этой же трассе и записывают места.

"Особенность ралли в том, что ты едешь не так, как видишь сам, а рядом с тобой находится водитель, который читает тебе стенограмму, где все записано, все детали отмечены. В принципе, большого влияния это иметь не должно", - считает литовский эксперт по автоспорту.

Уже сообщалось, что на авторалли в литовском городе Утена вечером в пятницу, 27 сентября, латвийский экипаж гонщиков въехал в толпу зрителей, погиб один человек и 14 получили ранения.

Портал Go4speed сообщает, что трагическую аварию потерпел латвийский экипаж Кристап Телле/Каспар Грива.

Полиция сообщила, что в 21:50 получила сообщение об аварии на проходящем в Утене ралли Samsonas Rally Utena.

В полиции подтвердили, что медики констатировали смерть одного человека, еще 14 человек получили ранения.

Тюки сена, которыми на ралли было обозначено направление поворотов, были сдвинуты другими автомобилями, поэтому латышский экипаж не заметил поворота и въехал в зрителей.

Организаторы ралли заявили, что после трагической аварии соревнования отменены и Федерация мотоспорта Литвы продолжает расследование этого происшествия.

В связи с трагическим происшествием правоохранительными органами Литвы начато досудебное расследование по части 3 статьи 132 Уголовного кодекса Литвы об убийстве по неосторожности.

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