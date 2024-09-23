Первые итоги поездки правительственной делегации в США

Цель меморандума - создать гибкие рамки для сотрудничества в сфере торговли и привлечения инвестиций.

Президент ЛТПП Айгар Ростовскис после подписания меморандума подчеркнул, что такое соглашение является хорошей основой для формирования дальнейших связей.

В подписании меморандума приняли участие министр финансов штата Калифорния Фиона Ма и министр экономики Виктор Валайнис.

Валайнис отметил, что подписание такого договора о сотрудничестве подтверждает то, что и на политическом уровне широко открываются двери для сотрудничества предпринимателей Латвии и Калифорнии. "Это важно, поскольку в Калифорнии базируются такие технологические компании, как "Microsoft", "Google", "Meta", "Groq", "OpenAI" и другие, с которыми латвийские предприниматели встретились, презентовали свои предложения и обсудили возможности сотрудничества", - отметил министр.

Представители руководства компаний американской технологической отрасли выделили проблемы в европейском регулировании, которые до сих пор тормозили их приход в Европу в более широком масштабе. В этом плане намерение Латвии по созданию центра искусственного интеллекта может послужить условием для привлечения международных партнеров. Целью этого центра станет содействие образованию молодых талантов и развитие на локальном уровне решений искусственного интеллекта, способных повысить международную конкурентоспособность предприятий, а также создание международных сетей сотрудничества с мировыми лидерами.

Директор ЛАИР Райвис Бремшмитс подчеркнул, что встреча с предприятиями, работающими в Кремниевой долине, дала уверенность, что многие латвийские компании уже могут работать на этом уровне.

Торговая миссия продолжится в Денвере, где до вторника, 24 сентября, запланированы различные встречи как по привлечению инвестиций, так и по стимулированию экспорта.

Участие в визитах за рубеж высокопоставленных государственных должностных лиц ЛАИР организует в рамках софинансируемой Европейским союзом программы развития инновационного предпринимательства малых и средних предприятий при поддержке Европейского регионального фонда развития и государственного финансирования.