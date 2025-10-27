Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

Вышеуказанные награды присуждаются лицам, чья честная профессиональная и общественная деятельность, активная гражданская позиция, бескорыстие и мужество укрепляют Латвию и достойны самого высокого признания и почестей государства.

Композитор и пианист Раймонд Паулс награжден Орденом Трех Звезд высшей - первой степени за особые заслуги перед Латвийским государством и возведён в ранг командора Большого креста ордена Трех звезд.

Впервые эта высокая награда присуждается латвийцу в независимой Латвии. До сих пор ею награждали только королей и президентов иностранных государств, изредка - дипломатов.

Известие о предстоящей награде Маэстро получил в тот момент, когда боролся с проблемами со здоровьем, сообщает программа «Панорама» на телеканале LTV.

Однако он прокомментировал это событие с присущим ему юмором: «Мне сообщили об этом в тот момент, когда моим единственным утешением было то, что я еще остался жив».

Напомним, недавно из-за проблем со здоровьем был перенесен его концерт. Но в эти выходные Паулс его отработал, как всегда, с безупречным качеством, сообщают его поклонники.

...Орденом также будут награждены продюсер анимационного фильма «Поток» Рон Дианс, музыкальный продюсер фильма Грегори Залцман и бывший посол Украины в Латвии Анатолий Куцеволс.

Хоккеист и капитан мужской сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш стал офицером Ордена Трёх звёзд. Такой же чести удостоились директор Латвийского центра современного искусства, арт-куратор Солвита Кресе, а также режиссёр и преподаватель актёрского мастерства, доцент Латвийской академии культуры Индра Рога.

Церемония награждения состоится в 107-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики, 18 ноября, в 15:30 в Рижском замке. Прямая трансляция церемонии будет вестись на Первом канале Латвийского телевидения.