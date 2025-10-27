Берём проблему в крепкие мужские руки? Латвийские женщины крайне вяло проходят обследование на рак груди

Результаты показывают, что 93 % женщин старше 50 лет знают о важности скрининга, но только 48 % принимают в нем участие.

Исследование показало, что 80 % латвийских женщин относят здоровье к трем главным приоритетам в жизни, но только 41 % действительно посещают скрининг рака молочной железы, в то время как менее трети, или 28 %, относят здравоохранение к главным приоритетам в жизни.

В Латвии рак груди - самый распространенный и самый смертоносный вид рака у женщин. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), в 2024 году от этого заболевания умерли 359 женщин, причем зачастую диагноз ставится на поздней стадии.

Данные ЦПКЗ также показывают, что доля женщин, которые проходят финансируемый государством скрининг на рак груди после получения письма с приглашением, растет на протяжении последних пяти лет: если в 2022 году на скрининг пошли 30,2 % женщин, то в 2024 году этот показатель уже достиг 38,1 %.