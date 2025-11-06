Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Париж взбунтовался против Shein — в легендарном BHV открыли первый магазин скандального бренда

6 ноября, 2025

Париж встретил китайского гиганта Shein бурей возмущения. Первый в мире офлайн-магазин бренда открылся не где-нибудь, а в легендарном универмаге BHV (Bazar de l’Hôtel de Ville) — прямо напротив мэрии Парижа. Для столицы высокой моды это стало почти оскорблением: в городе, где родились Dior и Chanel, теперь продают ультра-дешёвые наряды «на один вечер».

«Город Париж подтверждает: Shein противоречит нашим ценностям. Мы требуем от министра экономики запретить платформу во Франции», — заявил вице-мэр столицы Николя Бонне-Улальдж.

Скандал подогрели и экологические активисты, и дизайнеры, для которых Shein — символ загрязнения, эксплуатации и отходов. Особенно болезненным стало открытие магазина после недавнего расследования: на платформе обнаружили кукол сексуального характера, похожих на детей.

«Никто не имеет права продавать педокриминальные куклы. Это копии детей, держащих игрушки и одетых в детскую одежду», — заявила комиссар по делам детей Сара Эль-Айри.

После этого прокуратура Парижа начала расследование против Shein, Temu, AliExpress и Wish по статьям о распространении «деградирующих и порнографических изображений, доступных несовершеннолетним».

Французские бренды один за другим отказываются от сотрудничества с BHV. Среди них — Armor Lux, Figaret, а также Disney, решивший не оформлять рождественские витрины универмага впервые за десятилетия.

Тем не менее, руководство Shein заявило, что скандальные товары размещали сторонние продавцы, а сама компания немедленно удалила и заблокировала такие объявления.

«Каждый продавец несёт ответственность за свои товары. Мы запретили продажу любых кукольных изделий сексуального характера и усилили внутренний контроль», — сообщил глава Shein Дональд Тан.

Руководитель BHV Карл-Стефан Коттенден заявил, что именно физическое присутствие магазина помогает избежать подобных ситуаций:«То, что произошло, показывает, как важно иметь офлайн-формат — в реальном магазине такого просто не случилось бы».

Глава холдинга SGM Фредерик Мерлен, которому принадлежат BHV и Galeries Lafayette, защищает решение:«Shein покупают 25 миллионов французов — не стоит считать их плохими людьми только за это».

Тем временем на фасаде BHV появился гигантский плакат с портретами Мерлена и Тана и надписью: «А может, не стоило?» — словно признание, что даже для Парижа эксперимент с Shein оказался испытанием на прочность.

Город моды, который когда-то диктовал вкус всему миру, теперь спорит сам с собой — может ли «ультрабыстрая мода» когда-либо стать уместной на его улицах.

 

«Песня «Убий бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

