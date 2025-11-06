Париж взбунтовался против Shein — в легендарном BHV открыли первый магазин скандального бренда

«Город Париж подтверждает: Shein противоречит нашим ценностям. Мы требуем от министра экономики запретить платформу во Франции», — заявил вице-мэр столицы Николя Бонне-Улальдж.

Скандал подогрели и экологические активисты, и дизайнеры, для которых Shein — символ загрязнения, эксплуатации и отходов. Особенно болезненным стало открытие магазина после недавнего расследования: на платформе обнаружили кукол сексуального характера, похожих на детей.

«Никто не имеет права продавать педокриминальные куклы. Это копии детей, держащих игрушки и одетых в детскую одежду», — заявила комиссар по делам детей Сара Эль-Айри.

После этого прокуратура Парижа начала расследование против Shein, Temu, AliExpress и Wish по статьям о распространении «деградирующих и порнографических изображений, доступных несовершеннолетним».

Французские бренды один за другим отказываются от сотрудничества с BHV. Среди них — Armor Lux, Figaret, а также Disney, решивший не оформлять рождественские витрины универмага впервые за десятилетия.

Тем не менее, руководство Shein заявило, что скандальные товары размещали сторонние продавцы, а сама компания немедленно удалила и заблокировала такие объявления.

«Каждый продавец несёт ответственность за свои товары. Мы запретили продажу любых кукольных изделий сексуального характера и усилили внутренний контроль», — сообщил глава Shein Дональд Тан.

Руководитель BHV Карл-Стефан Коттенден заявил, что именно физическое присутствие магазина помогает избежать подобных ситуаций:«То, что произошло, показывает, как важно иметь офлайн-формат — в реальном магазине такого просто не случилось бы».

Глава холдинга SGM Фредерик Мерлен, которому принадлежат BHV и Galeries Lafayette, защищает решение:«Shein покупают 25 миллионов французов — не стоит считать их плохими людьми только за это».

Тем временем на фасаде BHV появился гигантский плакат с портретами Мерлена и Тана и надписью: «А может, не стоило?» — словно признание, что даже для Парижа эксперимент с Shein оказался испытанием на прочность.

Город моды, который когда-то диктовал вкус всему миру, теперь спорит сам с собой — может ли «ультрабыстрая мода» когда-либо стать уместной на его улицах.