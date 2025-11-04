Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Овсянка, сэр! Долголетие начинается с ложки каши

4 ноября, 2025

Азбука здоровья 0 комментариев

«Если кто-то придумает эликсир молодости — он наверняка будет на вкус как овсянка», — смеётся Алина, специалист по питанию из Риги. — «Это еда, которая не требует модных диет, авокадо и кунжутного масла. Просто варишь и живёшь дольше».

Овёс — один из самых древних и уважаемых злаков Европы. Им питались и крестьяне, и викинги, и шотландские лэрды. Скандинавы верили, что на столе богов обязательно стоят овёс и сельдь — сочетание силы и выносливости. Викинги брали овсяную кашу в плавания, считая её символом стойкости. А в Шотландии овсянку ели с такой гордостью, что даже насмешки англичан обернули себе на пользу. Когда те язвили: «Шотландцы едят зерно, которым мы кормим лошадей», в ответ звучало: «Вот поэтому у вас отличные кони, а у нас — отличные люди».

«В овсе есть что-то фундаментальное. Он прост, но упрямо держится в каждом доме уже тысячу лет», — говорит Алина.

Современные диетологи полностью с этим согласны. В овсе идеально сбалансированы белки, углеводы и жиры, а витамины группы B, магний, цинк и кремний делают его натуральным источником энергии. Каша снижает уровень холестерина, стабилизирует сахар, поддерживает микрофлору кишечника и помогает сердцу. А главное — насыщает надолго, без скачков глюкозы и кофеиновых “американских горок”.

О пользе овсянки знали давно. Говорят, французский врач Жан де Сен-Катрин, живший четыре века назад, пил овсяной настой каждое утро и дожил до ста лет, а по слухам — до ста двадцати. В хрониках его называли “овсяным проповедником”. И кто знает — может, он был прав.

«Главное — не искать чудо в аптеке. Оно уже варится у вас на плите», — улыбается Алина.

Она советует простые рецепты, проверенные поколениями.

Отвар овса: 400 г зёрен промыть, залить 6 литрами кипятка, варить до тех пор, пока не останется 3 литра. Процедить, добавить 100 г мёда и немного лимонного сока. Хранить в холодильнике, пить по 100 мл перед едой. Это не лекарство, а мягкий утренний тонус без кофеина.

Овсяный кисель: насыпать крупу в миску, залить водой 1:1, добавить ложку ржаного хлеба или немного кефира. Оставить на ночь. Утром слить часть жидкости, оставшееся довести до кипения. Получается густой, почти режущийся ножом напиток — старинный энергетик без сахара.

Алина объясняет: «Секрет в том, что овёс насыщает медленно и даёт телу ровную энергию. Без скачков, без “зомби-режима”. Это еда, которая думает вместе с тобой».

Современная наука подтверждает её слова. Исследования показывают: регулярное употребление овсянки помогает дольше сохранять память, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживает иммунитет. Не зря в Скандинавии говорят: “Кто ест овёс — тому холод не страшен.”

Овсянка стала символом разумного питания, возвращения к простоте и здравому смыслу. Её не нужно модно подавать или снимать в Instagram. Достаточно просто включить плиту.

 

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

