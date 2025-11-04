Интернет-банк опять сбоит! И как тут откажешься от бумажных денег?..

К сожалению, это далеко не первый случай, когда интернет-технологии подводят клиентов банков. Не далее как в сентябре также наблюдались сбои в интернет-системе. Тогда проблемы затронули электронные сервисы Swedbank, включая бесконтактные платежи.

Как поясняет руководитель отдела по связям с СМИ Swedbank Янис Кропс, в любой высокотехнологичной сфере, полностью исключить внезапные сбои невозможно, но в Латвии такие проблемы устраняют очень оперативно. Например, сбой в сентябре был устранен в течении часа. Вероятно, и сегодняшний сбой будет быстро устранен, но... осадочек-то остается!

«Клиентам не стоит волноваться, — отметил Кропс, комментируя ситуацию со сбоями в сентябре. — Технические неполадки случаются редко, и банк всегда использует все ресурсы для их устранения. Кроме того, как правило, работают альтернативные сервисы — если, скажем, зависла мобильная версия, то доступна версия интернет-банк для компьютера».

Хотя в кулуарах власти все чаще идут разговоры о том, не запретить ли в Латвии полностью расчеты наличными, такие сбои в банковской системе охлаждают буйные головы. Ведь как тут откажешься от бумажных денежных знаков, если электронные в любой момент могут оказаться недоступны? Вроде как деньги есть, а воспользоваться ими не получается.

Янис Кропс также напомнил: полностью полагаться на технику нельзя.

«Мы всегда советуем иметь при себе немного наличных — на ежедневные расходы вроде бензина или покупок в супермаркете. Использование наличных снижается, но думать, что они исчезнут совсем, наивно. В кризисной ситуации именно наличные помогают сохранить непрерывность услуг», -предупреждает представитель банка.