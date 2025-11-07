Отмывал деньги динозаврами? Британцы конфисковали скелеты на 12 миллионов фунтов стерлингов

Как сообщает The Times, владелец, 42-летний Су Бинхай, скупал древние кости на аукционах Christie’s и через офшорные схемы оформлял их на британские компании. Вместе со скелетами следователи из Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) конфисковали девять элитных апартаментов в Лондоне и коллекцию китайского искусства на полмиллиона долларов.

«Это первый случай, когда активы в виде динозавров изымаются как часть дела о финансовых преступлениях», — заявили в NCA.

Суд постановил продать экспонаты, а вырученные деньги направить в госфонд. Су Бинхай получит только четверть от продаж — как «жест доброй воли» за добровольное соглашение с властями.

Коллекция оценивается почти как целый музей — и теперь, похоже, действительно туда и отправится. Исторический пример того, как доисторические ящеры помогли поймать современного жулика.