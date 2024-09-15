Остановки «Основная школа Сергея Жолтока» в Риге больше не будет; что еще меняется?

Остановка автобусов 20-го и 63-го маршрутов "93-я средняя школа" в направлении Петерсалы и Шампетерса переименована в "Дарзциемскую среднюю школу", а остановка 13-го автобуса "Основная школа Сергея Жолтока" - в "Улица Яунрозес", так как учебное заведение с таким названием ликвидировано.

Осуществление общеобразовательных программ от основной школы Сергея Жолтока перешло к Рижской 93-й средней школе, а та в свою очередь была переименована в Дарзциемскую среднюю школу.