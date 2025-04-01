Шутки о политике показывают, насколько сильно она пронизывает нашу жизнь. Большинству из нас нравится думать, что политика - это то, чем не стоит интересоваться, и лучше держаться от нее на расстоянии. Однако о близости явления говорит то, как шутки на заданную тему относительно легко перенести в контекст другой страны или общества. Например, если речь идет о детях или женах/мужьях, достаточно изменить несколько слов, и люди - при условии, что шутка хотя бы наполовину верна - оценят ее в самых разных странах. Потому что члены семьи - это то, что мы все понимаем. Так же и с политиками. Приведу два анекдота - белорусский и египетский, которые я легко могу представить применимыми к Латвии.

«- В Брюсселе есть Писающий мальчик, а у нас в Минске - Неписающий мальчик.

- ?!

- Терпит».

«Президенту Мубараку во время заседания кабинета министров звонит жена и сообщает, что в дом вломились воры.

- Этого не может быть, - говорит Мубарак. - Все самые крупные воры в стране сейчас сидят за моим столом».

Если шутка про политика в другой стране так легко воспринимается в другой стране, значит, слушатель понимает ситуацию и политика не является чем-то далеким.

Конечно, есть шутки, связанные с политикой, понимание которых зависит от знания контекста. Например, человек, который не сталкивался с коммунизмом (или любым другим тоталитарным режимом), может не понять, о чем идет речь в шутке:

«Дедушка, а правда, что Иисус был евреем?

- Правда. Тогда все были евреями, такие уж были времена...».

В 2020 году в разных городах России из-за пандемических ограничений прошла виртуальная демонстрация в Сети, где смысл некоторых плакатов невозможно понять, не зная русского контекста. Например, «У России два врага - половцы и печенеги». В каком контексте упоминаются кочевые народы X-XIII веков? Смысл шутки заключается в склонности путинского режима всегда и везде искать врагов.

Различия в языковой структуре также могут вызвать проблемы. Например, эту шутку еще можно перевести с русского на латышский, сохранив при этом ее смысл: «Вопрос на референдуме «Не возражаете ли вы, чтобы Путин снова баллотировался?». Два ответа. "Да, не возражаю" и «Нет, не возражаю». Но вот в вопросе о количестве сроков «Путин может в третий раз!» сексуальный подтекст не читается на других языках.

Однако, несмотря на такие локально специфические шутки и языковые особенности, шутки про политиков так же универсальны, как, скажем, шутки про пьяных. Значит, политика - это что-то близкое нам, даже если мы этого не осознаем.

2

Замечали ли вы, как редко можно встретить добродушные шутки о политиках?

«Летят президенты стран X и Y. Один спрашивает:

- Как вы думаете, какая страна будет больше скорбеть, если самолет разобьется и мы все погибнем?

- Страна А, - отвечает другой.

-Почему ?!

- Потому что их президента нет с нами».

Довольно жестоко. Интересно также, что этот жанр «ломом по лбу» поддерживают и сами политики. В 1920 годы Крестьянский союз распространял листовки с лозунгом „Кто дурак - себе не ври, голосуй за номер три!“, явно унижая своего политического конкурента - социал-демократов, шедших на выборы под списком с этим номером. Не буду утверждать, что это тонкий юмор. Иванде Кайя рассказывает об остротах на тему соперничества Карлиса Улманиса и Яниса Чаксте: «Госпожа Ч. жалуется, что союзники дают ордена Ульманису, но не ее мужу; они утраивают покушения на Улманиса, но не на ее мужа!»

По-моему, это довольно зло. Я предполагаю, что у шутки может быть две функции. Первая - описать смешную ситуацию. Вторая - закрепление стереотипов (шутки о блондинках, евреях). Соль в том, что политики стереотипны - даже в анекдотах. А стереотипными являются те профессии, которые считаются влиятельными в обществе. Да, есть анекдоты, например, о недоразумениях и глупостях в ресторанах, но они фокусируются на ситуации, а не на бармене илиповаре. Зато есть стереотипные анекдоты про юристов, банкиров и политиков. Можно сделать вывод, что многие из нас на самом деле не любят политиков (как и юристов и финансистов), но неявно признают их влияние, как бы мы их ни называли: пустоголовые болтуны, гребущие деньги лопатой и тому подобное.

Желчь - это неявный признак бессилия. В этом смысле анекдоты - это политическое высказывание, потому что они выражают оценку порядка вещей.

3

Современная модель получения информации характеризуется спешкой. Я никогда не понимал, куда мы спешим, но у нас нет времени. В контексте политических анекдотов это означает, что внимание фокусируется на неуклюжих или глупых высказываниях чиновников, которые потом живут в виде цитат (или измененных цитат). Классический пример - высказывание экс-президента Эгила Левитса: «Умершие от ковида это Рождество не отпразднуют». Другими словами, если что-то привлекает внимание, это также становится поводом для шуток (или гнева).

Эта модель подмечать смешное не нова. В 1952 году Визма Белшевица записала в своем дневнике: «Номер журнала, посвященный 30-летию комсомола, вышел под лозунгом «Вырастим телят!».

Вопрос тут не в том, почему мы шутим над политиками, а наоборот: почему мы делаем это так редко и довольно примитивно? Моя версия такова: во-первых, нам сложно сосредоточиться. Например, для более длительной беседы, во время которой и рождаются хорошие шутки. Во-вторых, у нас уже сложились стереотипы о политиках, и «про них и так все понятно». Поэтому нет смысла тратить время. В начале текста я упомянул о шутках как о протесте. Это возможно, но нужно время, чтобы обдумать наиболее остроумный и выразительный способ пошутить. Самым последним примером в Латвии, я думаю, были очень милые видеоролики «Последней партии» в 2010 году. А с тех пор осталась только злость.