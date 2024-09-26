Осень вступает в свои права: в пятницу погода совсем испортится

Небо будет преимущественно облачным, днем облаков станет меньше. Осадки ожидаются во всех регионах страны, но грозы и сильные дожди наиболее вероятны в Курземе.

Умеренный южный, юго-восточный ветер перейдет в юго-западный и усилится. Ночью местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду, а на побережье - до 20 метров в секунду. Днем на большей части страны скорость ветра будет достигать 14-19 метров в секунду, на западном побережье Курземе порывами до 24 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +14...+16 градусов, днем потеплеет до +16...+20 градусов.

В Риге днем временами будет идти дождь, сквозь тучи проглянет солнце. Ночью ожидаются порывы южного ветра до 13 метров в секунду, температура воздуха составит +15...+16 градусов, днем ветер будет дуть со скоростью до 16 метров в секунду, а температура поднимется до +19 градусов.